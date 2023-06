Schwanenschule reist in die Vergangenheit

Ein Höhepunkt des Schulfestes war das Museum. Marlene (9), Gunhild Dahlhoff, Pia (10) mit einer alten Kaffeemühle in der Hand und Ilona Brand (v. l.).

Schule, Kinder und Eltern organisierten zum Schulfest ein großes und buntes Programm. Dabei war auch ein historischer Klassenraum.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. In dem kleinen Museumsraum in der Schwanenschule duftet es nach Kaffee. Gerade drehen Pia und Marlene an der alten Kaffeemühle, öffnen das hölzerne Schublädchen und blicken überrascht auf das feine Kaffeepulver. Gunhild Dahlhoff deutet auf die große Kaffeetafel. Das Pulver könne nun mit Wasser übergossen werden, dann entstehe Kaffee. Die beiden Viertklässlerinnen beginnen die feinen Sammeltassen unter die Lupe zu nehmen. „Manche Sachen habe ich schon mal im Freilichtmuseum gesehen“, erzählt Marlene.

Gunhild Dahlhoff und Kollegin Ilona Brandt haben pünktlich zum großen Schulfest den Klassenraum in der Schwanenschule in ein Museum verwandelt. „Damit wollen wir auch unserer Stadt zum 150-jährigen Bestehen gratulieren“, erzählt Gunhild Dahlhoff. Viele Eltern, Großeltern und Urgroßeltern haben Stücke aus der Vergangenheit beigesteuert – für die Kaffeetafel, die Handwerkerecke, den historischen Klassenraum und den Haushalt anno dazumal.

Besonders groß geschrieben wird im neuen Konzept Gemeinschaft und Zugehörigkeit

Eltern und Kinder machen sich am Freitagnachmittag nun auf Spurensuche – und finden hier auch ein bisschen willkommenen Schatten. Denn pünktlich zum Schulfest zeigt sich auch das Sommerwetter von seiner sonnigsten Seite. „Es ist ein absoluter Traum heute“, sagt dann auch Schulleiterin Katrin Wagner, nachdem sie auf dem Schulhof Eltern und Verkehrshelfern für ihren Einsatz gedankt hat.

Viele Akteure hätten sich bereiterklärt, mitzumachen. „Das ist für unser Gemeinschaftsgefühl an der Schule ganz wichtig“, sagt Katrin Wagner und verweist auf das neue Konzept der Schule, das Gemeinschaft und Zugehörigkeit noch mal neu in den Fokus stellt. „Heute können wir dieses Gefühl des Zusammengehörens richtig spüren“, sagt die Schulleiterin und freut sich darüber, dass auch viele Familien gekommen sind, deren Kinder nach den Sommerferien an der Schwanenschule eingeschult werden.

Für andere – wie Pia und Marlene – ist es das letzte Schulfest an ihrer Schwanenschule. Sie wechseln auf die weiterführende Schule.

Schulorchester liefert wunderbare Melodien

„Wir sind aufgeregt und ein bisschen traurig“, sagt Pia. Sie und Marlene seien sehr gerne zur Schwanenschule gegangen. Umso schöner sei es, dass sie heute noch mal gemeinsam feiern könnten, sagen die Mädels dann und flitzen mit ihrer bunten Laufkarte auf den Schulhof.

22 verschiedene Stationen haben Lehrer, Eltern und OGS-Mitarbeiter auf dem Schulhof, in den Klassenräumen und auf dem Sportplatz aufgebaut – vom Eierlauf bis zu Kreativangeboten, vom Wassertransport bis zu Massage und Kissenschlacht.

Währenddessen spielt gerade das Schulorchester zum Fest auf und lässt wunderbare Melodien über den Schulhof schweben. Der riesige Applaus belohnt sie und Orchesterleiterin Daniela Bornefeld für ihren musikalischen Einsatz. Katrin Wagner stimmt klatschend ein und sagt dann: „Das tut uns heute wirklich allen gut.“