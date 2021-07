175 Schwanenschüler singen mit

Chorprojekt

+ © Stephan Singer Mit Lehrerin Gabriele Nauroth proben Grundschulklassen in der Aula der Schwanenschule für das Chorprojekt. © Stephan Singer

Sieben Klassen beteiligen sich an „Klasse! Wir singen“, einem großen Chorprojekt.

Von Bernd Geisler

Der 24. Juni wird ein großer Tag für viele Kinder, Eltern und Lehrer der Schwanenschule: In der Kölner Lanxess-Arena werden sie Teil eines Chores von 4000 Personen sein, die zusammen ein Liederfest veranstalten. Sieben Klassen der Schwanenschule mit 175 Kinder von fünf bis neun Jahren beteiligen sich. Der gemeinnützige Verein „Singen“ veranstaltet dieses bundesweite Riesenprojekt unter dem Namen „Klasse! Wir singen“.

Dafür muss geprobt werden. Die Schüler haben jeder ein Liederbuch, eine CD und ein T-Shirt erhalten. Klassenlehrerin Gabriele Nauroth ist jetzt schon begeistert. Vor drei Jahren hatte die Schwanenschule bereits am gleichen Projekt teilgenommen. Es wurde ein Riesenerfolg.

Das gemeinsame Singen stärke auch die Schulgemeinschaft

Zur Unterstützung arbeiten auch Lehrer mit, die „sich selber nicht so musikalisch fühlten“ (Nauroth). „Wir nehmen sie mit an die Hand und nehmen an diesem Projekt als Schulgemeinschaft teil“, sagt Nauroth. So sind es jetzt sieben Lehrer, die mit den Kindern zusammen das Singen üben.

„Singen verbindet“, sagt Nauroth. Es bringe Lebensfreude, vereinige Gefühl und Verstand und fördere das soziale Miteinander. Folgerichtig treffen sich alle 175 Kinder regelmäßig einmal in der Woche in der Aula und singen gemeinsam: „Das stärkt auch die Schulgemeinschaft“, weiß Nauroth. Selbstverständlich werden Kinder mit Behinderungen und Migrantenkinder und deren Familien mit integriert.

In den Proben singen die Lehrer zunächst alleine eine Textzeile vor und betonen den Text durch Gesten. Damit wissen die Kinder, wie es zu klingen hat. Sie singen es anschließend nach. Ein Nebeneffekt: Durch die Körperbewegungen lernen die Kinder den Text automatisch mit und prägen ihn sich durchs wiederholte Nachsingen ein. So schaffen sie es mühelos, alle vier Strophen auswendig zu lernen.

Damit in Köln gemeinsam gesungen werden kann, steht der Liederkanon von knapp 20 Liedern fest. Speziell für Köln gibt es auch zwei Kölsche Lieder: „Viva Colonia“ und „Unsere Stammbaum“.