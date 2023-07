Schulung mit der „Mit-Mach-Box“

Projekt „Im Alter in Form“.

Wermelskirchen. Im Zuge des Projekts „Im Alter in Form“ gibt es am Montag, 17. Juli, 9.30 bis 16.30 Uhr, eine Schulung im Gemeindehaus der katholischen Kirchengemeinde St. Michael. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt Sabine Salamon von der Fachstelle „Älter werden“ unter Tel. 02196 710-551 entgegen.

Die Schulung ist speziell ausgerichtet auf die Zielgruppe von Leitern von Seniorengruppen oder auch für Interessierte, die sich künftig für ältere Menschen engagieren möchten. Während der Tagesschulung werden mit den Teilnehmern die Empfehlungen einer ausgewogenen Ernährung und ausreichenden Bewegung sowie deren Umsetzung im Alltag erörtert, heißt es in der Ankündigung. Im Mittelpunkt der Schulung stehen dabei die inhaltlich und methodische Struktur der „In Form MitMachBox“ sowie die Möglichkeit der individuellen Nutzung und Abwandlung der Anregungen aus der Box für die zielgruppengerechte Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen von Senioren.

Die Teilnehmer können den Nutzen der Box selber ausprobieren. „Außerdem lernen sie eine Vielfalt an Vorgehensweisen kennen, wie Aspekte der ausgewogenen Ernährung und die Auswahl und Verwendung von nährstoffreichen Lebensmitteln sowie der Bewegungsmöglichkeiten in der Arbeit mit älteren Menschen praktisch erlebbar gemacht werden können“, heißt es in der Ankündigung. -rue-



