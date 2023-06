Schulleiter der neuen Gesamtschule: „Ein riesengeiler Start“

Kennenlern-Abend für die Eltern und Kinder der neuen Gesamtschule Weyersbusch.

Von Sabine Naber

Wermelskirchen. Es war ein fröhlicher, ausgelassener Kennenlern-Abend für die Eltern und Kinder der neuen Gesamtschule Weyersbusch. „Wir wollen feiern. Ich habe einen Special-Dance-Move mitgebracht, den tanzen wir jetzt gemeinsam. Kommt alle zu mir“, forderte der Sänger Lorenzo Di Martino, der zum Team der Juca-Schultour gehört, die Kinder zum Mitmachen auf. Und brachte die potenziellen Fünftklässler mit seiner Rap-Musik dazu, temperamentvoll zu tanzen, zu hüpfen und kräftig mitzusingen. „Und jetzt die Hände hoch, und in die Knie“, hieß es weiter. Und die Kinder machten begeistert mit.

„Wahnsinn. Das war ein riesengeiler Start. Ich freue mich sehr auf euch alle an diesem besonderen Tag“, so begrüßte Schulleiter Torsten vom Stein vor allem die Schülerinnen und Schüler, die am 7. August in die neue Gesamtschule einziehen werden. Gemeinsam mit seiner Vertreterin Joanna Licht war die Idee zu diesem eher ungewöhnlichen, ersten Schulfest entstanden, an dem es auch eine Fotoaktion für die Schülerausweise gab.

Das Team, zu dem zwölf Lehrerinnen und Lehrer sowie eine Sonderpädagogin gehören, stellte sich den Kindern und Eltern vor. Jede und jeder schilderte kurz, von welcher Schule sie kamen und welches ihr Fach ist. Beispielsweise Mathematik, Spanisch, Gesellschaftslehre, Deutsch oder Informatik, um nur einige zu nennen.

Als Torsten vom Stein sagte: „Ich bin nicht nur Schulleiter. Ich unterrichte auch Sport“, da jubelten die Kids. „Ich habe das Fach Mathematik. Da müssen wir jetzt alle durch“, machte Joanna Licht mit einem Augenzwinkern deutlich. Erklärte dann aber, dass sie auch Geschichte und Informatik im Angebot habe.

Das bietet die neue Gesamtschule

143 Kinder waren angemeldet worden – noch ist nicht ganz klar, ob fünf oder sechs Eingangsklassen gebildet werden. Die Umbauarbeiten im Schulgebäude, das bisher zur nebenanliegenden Sekundarschule gehörte, sind noch im Gang, einen exemplarischen Klassenraum konnten sich Eltern und Kinder aber schon einmal ansehen. Die Kinder werden an Gruppentischen sitzen, weil gemeinschaftliches Lernen im Mittelpunkt steht. Separate Tische können dazugestellt werden. Kreide ist inzwischen out, es gibt ausschließlich Whiteboards. Zu jedem Klassenraum gehört ein Differenzierungsraum mit Computer-Arbeitsplätzen und einem Tisch für Gemeinschaftsarbeiten. In den Gängen wird es keine Haken an den Wänden, sondern nur noch Schränke mit Schüler-Schließfächern, beispielsweise für die Sporttasche, den Fahrradhelm oder Anoraks geben.

„Als Ganztagsschule werden wir an drei Nachmittagen in der Woche zusätzliche Lernangebote anbieten, die über den Unterricht hinausgehen“, erklärt die stellvertretende Schulleiterin. Ob Hauptschulabschluss, Fachoberschulreife, Fachhochschulreife oder Abitur – alle Kinder haben an der Gesamtschule die Möglichkeit, jeden Schulabschluss zu erreichen. Ohne dafür die Schule zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal wechseln zu müssen.

Beim Kennenlern-Abend konnten sich die Eltern zudem informieren, was ihre Kinder in der Mensa erwarten wird. Auf den langen Holztischen, die vor der Schule aufgebaut waren, lagen Zettel, auf denen stand, welches Angebot Nickut Catering, der Betreiber der Mensa, bieten wird. Es soll Kulinarisches wie beispielsweise Geflügel-Gyros geben, Vegetarisches wie Pasta Feta, oder auch ein Wochen-Spezial à la Spaghetti Bolognese geben. Salat und Nachtisch gehören täglich dazu.

Hintergrund

Mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 startet die Gesamtschule Wermelskirchen. Der erste Schultag ist der 7. August. Alle Wermelskirchener Schülerinnen und Schüler sollen hier individuell unterrichtet, gefordert und gefördert werden. Eine offizielle Eröffnungsfeier ist im November im Rahmen eines Schulfestes unter dem Motto „100 Tage Gesamtschule Wermelskirchen“ geplant.