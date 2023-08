Schulabschluss kann nachgeholt werden

An der VHS Bergisch Land gibt es Möglichkeiten den Schulabschluss zu verbessern.

Wermelskirchen. Wer seinen Schulabschluss nachholen oder verbessern möchte, ist bei der VHS Bergisch Land genau richtig.

Das Projekt „Mach dich auf den Weg! In drei Schritten zum Hauptschulabschluss Klasse 9“ wird in Kooperation mit der Stadt Wermelskirchen angeboten und bietet jungen Menschen aus Wermelskirchen die Möglichkeit, den Schulabschluss in Angriff zu nehmen. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Schulabschluss bei der Volkshochschule Bergisch-Land zeichnet sich vor allem durch eine persönliche Start-Beratung, kleine Lerngruppen und die durchgängige Begleitung durch eine Sozialpädagogin aus. In einem Vorkurs steigen die Schüler nicht nur in die Schulfächer und ihre Inhalte ein, sondern bereiten sich im Rahmen eines Kompetenztrainings und Berufswahlkunde-Unterrichts auf das anschließende Praktikum vor.

Anforderungen des Berufswunsches können im Kurs erprobt und reflektiert werden. Im anschließenden Hauptkurs erfolgt der Unterricht in den Haupt- und Nebenfächern. Der kommende Kurs startet ab 11. September und endet mit den Abschlussprüfungen im Juni 2024.

Die Vereinbarung eines Beratungs- und Anmeldungstermins ist telefonisch unter Tel. 02196-9470462 oder per Mail an jacqueline.wolf@vhs-bergisch-land.de möglich. kc