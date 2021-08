Schuhhaus Schnütgen schließt in Kürze

Handel

+ © Anja Carolina Siebel Ulrike und Johannes Schnütgen schließen Schuhmode Schnütgen an der Kölner Straße. Ab 27. Dezember ist Räumungsverkauf. © Anja Carolina Siebel

Inhaber wechselt ins Angestelltenverhältnis bei einem großen Unternehmen. Quick-Schuh an der Telegrafenstraße wird es weiter geben.

Von Anja Carolina Siebel

Die Nachricht kommt überraschend. Für Johannes Schnütgen und seine Frau Ulrike ist es aber die logische Konsequenz einer langen Entwicklung – und eine wohlüberlegte Entscheidung: Schnütgen schließt sein seit 94 Jahren bestehendes Geschäft „Schuhmode Schnütgen“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Ab heute wird das Geschäft über die Feiertage dicht sein, um am 27. Dezember für den Räumungsverkauf wieder zu öffnen. „Dann verkaufen wir, bis nichts mehr da ist.“ Die Ware wird zum Großteil auf 50 Prozent reduziert.

Johannes Schnütgen wird ins Angestelltenverhältnis wechseln. Das Unternehmen, bei dem er 2019 einsteigt, heißt ANWR Media, eine Dienstleister-Verbundgruppe mit Sitz in Mainhausen. Dem zukunftsorientierten Unternehmen sind 5500 selbstständige Unternehmen aus der Schuh-, Sport- und Lederwarenbranche angeschlossen. Der 53-jährige Wermelskirchener wird eine Vertriebstätigkeit übernehmen, selbstständige Händler beraten. Der Kontakt entstand aus jahrelanger Zusammenarbeit mit ANWR, unter anderem als Aufsichtsratsvorsitzender bei Quick-Schuh.

Quick-Schuh Wermelskirchen wird auch die Marke sein, auf die sich die Schnütgens nun konzentrieren. Ulrike Schnütgen wird die Quick-Schuh-Filiale an der Telegrafenstraße weiterführen. Schnütgen: „Wir wollen den Standort stärken. Und er kann durch meine Tätigkeit ja durchaus profitieren.“ Denn auch das Geschäft mit den Schuhen lebe von der digitalen Entwicklung. „Es wird sich in den nächsten Jahren einiges tun“, sagt Schnütgen. Von der digitalen Sneaker-Wand, die jetzt schon bei Quick-Schuh installiert ist, bis hin zur Fußmatte, die den Schuhträger durchleuchtet und seine Trage-Gewohnheiten identifiziert, sei alles möglich. „Spannend“ findet Johannes Schnütgen diese Entwicklung – und deshalb lässt er sich auch darauf ein.

„Wir können nicht mehr voraussagen, was in zehn Jahren auf dem Markt passiert.“

Johannes Schnütgen, Unternehmer

„Ich wollte mich irgendwann entscheiden, ob ich noch 20 Jahre am Standort Schuhe verkaufen will und ob das dann noch zeitgemäß ist, oder ob ich eben nochmal etwas ganz Anderes mache.“ Er habe das Glück gehabt, noch aktiv entscheiden zu können. „Manche Kollegen können das nicht mehr. Sie müssen ihr Geschäft schließen, weil es nicht mehr rentabel war. Das war bei uns nicht so. Wir haben unsere Entscheidung bewusst getroffen.“ Drei geringfügig beschäftigte Mitarbeiterinnen muss Schnütgen entlassen; eine Mitarbeiterin wird zu Quick-Schuh wechseln. Die Auszubildende wird ihre Lehre im Schuhhaus an der Telegrafenstraße weiterführen.

ANWR UNTERNEHMEN Als genossenschaftlich geprägte Unternehmensgruppe mit einem Geschäftsvolumen von 8,7 Milliarden Euro zählt die ANWR Group mit Sitz in Mainhausen zu den führenden europäischen Handelskooperationen im Non-Food-Bereich. Zur ANWR-Group zählen laut Website rund 1200 Mitarbeiter.

Johannes Schnütgen und seine Frau Ulrike sind sich bewusst, dass nicht alle Wermelskirchener Verständnis für den Entschluss haben werden. „Aber die Zeit ändert sich, auch in der Schuh-Branche. Während wir vor zehn Jahren noch gut voraussagen konnten, was in den nächsten Jahren auf dem Markt passieren wird, ist das heute gar nicht mehr möglich. Und selbst wenn wir online unterwegs waren und übers Internet Ware verkauft haben, ist unklar, wie sich das Geschäft in der Zukunft entwickelt.“ Das Schuhhaus Schnütgen war das letzte traditionelle Schuhhaus in Wermelskirchen. Schnütgen weiß, dass das bitter für die Stammkunden sein wird: „Aber Quick-Schuh wird ja noch da sein. Diese Marke wollen wir stärken.“ Nächstes Jahr feiert Quick-Schuh 50-jähriges Jubiläum. Das soll auch in Wermelskirchen groß gefeiert werden. „Und ich selbst werde auch immer noch oft vor Ort sein“, versichert der Wermelskirchener.