Schuh-Mann eröffnet Filiale an der Telegrafenstraße

Was sich beim Nachfolger von Quick-Schuh für die Kunden ändert – und bis wann es noch echte Schnäppchen zu ergattern gibt.

Von Theresa Szorek

Wermelskirchen. Er ist diese Woche der absolute Verkaufsschlager: Der khakigrüne Chuck mit pinken Schnürsenkeln, Details im Leo-Print und Bändern mit der Aufschrift „world peace“ ist zwei Tage nach der Neueröffnung der neuen Schuh-Mann-Filiale an der Telegrafenstraße so gut wie ausverkauft. Nach der Schließung des Quick-Schuh-Geschäfts im Stadt-Karreé, das mehr als 25 Jahre lang durch das Ehepaar Ulrike und Johannes Schnütgen geführt wurde, wird der Laden nahtlos durch ein weiteres Familienunternehmen übernommen: Axel Dissmann aus Wiehl führt das Schuhgeschäft unter dem Namen Schuh-Mann weiter.

Insgesamt betreibt das Unternehmen Dissmann + Dissmann 19 Filialen in der Region, wie zum Beispiel in Wipperfürth und Köln, meist unter dem Namen Schuh-Mann. Dieser ist übrigens keine Anspielung auf den Familiennamen, sondern gleichzeitig die Bezeichnung für den Zusammenschluss von fünf Unternehmen in Deutschland, die wie Dissmann Schuhe vertreiben. Johannes Schnütgen, dessen Familie mit Schuh Schnütgen fast 100 Jahre Erfahrung im Schuhhandel hat, kennt Dissmann persönlich. Vor der Übernahme trat die Familie Schnütgen aktiv an Dissmann + Dissmann heran.

Dass die Familie Schnütgen ihr Quick-Schuh-Geschäft geschlossen hat, hatte weniger wirtschaftliche als private Gründe. Ulrike und Johannes Schnütgen wollten mehr Zeit für ihr Enkelkind haben, zudem gibt es in der Familie keinen Nachfolger für den Betrieb, da ihre Kinder sich beruflich in andere Richtungen orientiert hätten.

Johannes Schnütgen ist seit einigen Jahren bei der ANWR-Schuh-GmbH tätig, wo er nach wie vor als Konzeptleiter für Quick-Schuh arbeitet. In diesem Kontext lernte er auch Axel Dissmann kennen. Die Doppelbelastung durch seine Funktion als Konzeptleiter und die gleichzeitige Führung des Quick-Schuh-Geschäfts, zu der auch unterstützende Arbeiten gehörten, sei durchaus anstrengend gewesen, berichtet Schnütgen. Die Entscheidung, den Laden zu schließen, sei ihm nicht leicht gefallen, vor allem vor dem Hintergrund der jahrelangen Familientradition. Seinem Nachfolger habe man einen guten Markt bereitet. „Als Schuhhandel hat Schnütgen sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr gut dargestellt und einen entsprechend guten Ruf genossen“, findet Johannes Schnütgen.

Davon ist auch die Geschäftsleitung des Nachfolgers Schuh-Mann überzeugt. „Schnütgen ist im Zusammenhang mit Schuhen ein bekannter Name in Wermelskirchen“, sagt Dag Dissmann, Sohn von Axel Dissmann und Teil der Geschäftsführung. „Wir profitieren von der guten Arbeit, die an diesem Standort geleistet wurde.“ Die Filiale an der Telegrafenstraße ist hochfrequentiert und dadurch besonders attraktiv. Den existierenden Kundenstamm wolle Schuh-Mann halten, dazu aber auch neue Kunden gewinnen. Dafür bietet der neue Betreiber ein größtenteils ähnliches Sortiment wie sein Vorgänger an, es gibt aber auch neue Marken zu entdecken. Geführt werden bekannte Namen wie Tamaris, Rieker, Bugatti und Gabor, Sneaker-Hersteller wie Nike, Adidas und Skechers, aber auch Exklusivmarken wie Boxx, Living Updated und Sneakers. Dazu setzt Schuh-Mann auch auf ein erweitertes Sortiment an Kinderschuhen.

„Wir bieten Schuhe für die ganze Familie an“, betont Dag Dissmann. Preislich sei für jeden und jede etwas dabei. Obwohl das Unternehmen auch einen Online-Shop betreibt, glaube es an den stationären Einzelhandel. „Eine kompetente Beratung und einen Schuh vor dem Kauf sehen und anfassen zu können und auch anzuprobieren, ist den Menschen nach wie vor wichtig“, sagt Dissmann. Die fünf Mitarbeiter, die zuvor bei Quick-Schuh gearbeitet haben, hat Axel Dissmann von Schnütgen übernommen.

Wie ein Stück Familie loszulassen, so fühle sich das an, beschreibt Johannes Schnütgen den Abschied von seinem Team. Er und seine Frau sind froh, dass sie mit dem Nachfolger diese Regelung der Übernahme finden konnten. Auch die Mitarbeiter fühlen sich in der neuen Schuh-Mann-Filiale wohl. „Das Geschäft ist für Wermelskirchen eine absolute Bereicherung“, sagt eine von ihnen, die zuvor viele Jahre bei Quick-Schuh gearbeitet hat. Eine Kundin, die sich im Laden umschaut, stimmt ihr ausdrücklich zu.

Wann der beste Zeitpunkt sei, um nach einem neuen Paar Schuhe zu suchen? „Jeder Tag ist ein guter Tag, um Schuhe zu kaufen“, findet eine weitere Mitarbeiterin. Wer das auch so sieht, sollte sich möglichst bald auf den Weg zu Schuh-Mann machen. Bis zum Ende der Woche gibt es in der Filiale zur Feier der Neueröffnung noch 20 Prozent Rabatt. Wer Glück hat, erwischt vielleicht sogar das letzte Paar „Lucky“-Chucks.

Hintergrund

Quick-Schuh: Im Jahr 1997 eröffnete das Ehepaar Schnütgen das Quick-Schuh-Geschäft in Wermelskirchen, anfangs an der Telegrafenstraße. Eine Schuh-Schnütgen-Filiale gab es schon an der Kölner Straße, ein weiteres „Quick Schuh“-Geschäft in Köln. Beide wurden 2019 geschlossen.

Schuh-Mann: Die neue Schuh-Mann-Filiale in Wermelskirchen wird vom Familienunternehmen Dissmann + Dissmann betrieben, dessen Geschäftsführer Axel Dissmann ist. Das Unternehmen betreibt 18 weitere Schuhgeschäfte in der Region. Dazu gehören unter anderem Wipperfürth, Lindlar und Köln.