Schüler sollen die Zukunft mitgestalten

Bundesweites Klima-Projekt macht Station im Berufskolleg.

Von Frihtjof Bublitz

Wermelskirchen/Wipperfürth. Wie sehr sich junge Menschen für den Klimaschutz engagieren, zeigt unter anderem die globale, soziale Bewegung „Fridays for Future“. Dort machen vor allem Studierende und Schüler auf das Problem der Erderwärmung aufmerksam. Da passt die bundesweite Bildungsveranstaltung „Energievision 2050 – Unser Klima. Meine Energie. Deine Zukunft“ genau ins Programm. Sie ist am Dienstag, 29. August, 9.15 Uhr und 11 Uhr, am bergischen Berufskolleg in Wermelskirchen und einen Tag später am Mittwoch, 30. August, 9.40 Uhr und 11.25 Uhr, am bergischen Berufskolleg in Wipperfürth zu Gast. Etwa 270 Schüler werden an den Veranstaltungen, die vom Lions Club Wermelskirchen-Wipperfürth und von der Volksbank Berg eG in Wipperfürth unterstützt werden, an den beiden Standorten teilnehmen.

Hintergrund der Aktion: Die Gesellschaft steht vor der großen Herausforderung, in Bezug auf die Treibhausgasemissionen bis 2045 klimaneutral zu sein. Weltweit soll in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts weitgehend Treibhausgasneutralität herrschen und die Erderwärmung auf maximal zwei Grad beschränkt werden. Denn die Auswirkungen eines höheren Temperaturanstiegs wären nach wissenschaftlichen Erkenntnissen dramatisch.

Aber kann der Wandel zu einem CO 2 -neutralen Leben erreicht werden? Wie kann klimafreundlich gewirtschaftet und gleichzeitig ein gutes Leben geführt werden? Die Energiewende ist eine große Herausforderung, aber auch eine Chance für die Gesellschaft. Es wird eine gemeinsame Vision benötigt, wie unsere künftige Welt aussehen soll. „Multivision“ hat zahlreiche Innovatoren und Experten besucht und in die Zukunft geschaut. Was wird sich in den Bereichen Mobilität, Wohnen und Ernährung ändern? Und was für Chancen und Perspektiven ergeben sich daraus?

Um dieses große Ziel gemeinsam erreichen zu können, braucht es eine Vision für die Zukunft. Es existieren bereits viele Projekte, visionäre Ideen, Forschungsinitiativen und lokale Lösungen. Der notwendige Wandel ist aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und dabei sind die Schüler von heute ein wichtiger Teil der Lösung. Denn das ist die Generation, die ein Umdenken und einen echten Wandel herbeiführen kann. Und nur gemeinsam kann die Frage beantwortet werden, wie die nahezu vollständige Reduktion der Treibhausgasemission erreicht und dabei weiterhin ein gutes Leben geführt werden kann. Die Veranstaltung soll entsprechende Fragen beantworten, Visionen aufzeigen und eine ernsthafte Auseinandersetzung möglich machen, um die Energie bei den Schülern zu erzeugen, die es für einen echten Wandel braucht.

Diese Themen sind die Grundlage für die Bildungskampagne „Energievision 2050 – Unser Klima. Meine Energie. Deine Zukunft“, die für drei Jahre durch die weiterführenden Schulen in Deutschland tourt. Die Kampagne wird an etwa 2000 Schulen Station machen und somit etwa 500.000 Schüler erreichen. Die „Multivision“ wendet sich direkt an die junge Generation, um deren Zukunft es geht. „Die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist bei Schülerinnen und Schüler derzeit hochaktuell. Der notwendige Wandel ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und die Jugendlichen von heute sind Teil der Lösung“, sagt Franz Schättle von der „Multivision“.

„Das Projekt ‚Energievision 2050‘ informiert direkt und unterhaltsam über die notwendige Energiewende und zeigt (Energie-)Visionen auf. „Mit unserer Kampagne gelingt es uns, den schulischen Unterricht inhaltlich fundiert und intensiv anzureichern und die Schülerinnen und Schüler für eine persönliche Beteiligung zu motivieren“, berichtet Schättle. Die „Multivision“ sei als Maßnahme „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet und eine der größten deutschen Akteure der Nachhaltigkeitsbildung.

„Die Generation des Wandels braucht Ziele und Visionen, auf die sie zusteuern kann. Sie zeigen mit diesem Projekt ‚Energievision 2050‘ Perspektiven und Ideen auf und machen Mut, eine weitgehend treibhausfreie Gesellschaft bis 2050 aufzubauen“, heißt es in einem Schreiben über „Multivision“ von Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.

Weiter schreibt die Wissenschaftlerin, die auch Professorin an der Leuphana Universität Lüneburg ist: „Sie bestätigen die Notwendigkeit und laden zur kreativen Mitgestaltung ein. Es ist Zeit für Visionen und Ideen, die Schülerinnen und Schüler mitreißen und ihnen zeigen, dass der Einsatz für ein besseres Klima nicht nur notwendig, sondern auch erreichbar ist.“

Hintergrund

Das sind die Projektträger der Bildungskampagne: der Bildungsträger „die Multivision e.V.“, „Help – Hilfe zur Selbsthilfe“, der „Deutsche Städte- und Gemeindebund“ sowie „Plant for the Planet“. Unterstützt wird das Projekt auch von der Stiftung für Umwelt und Entwicklung.