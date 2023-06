Schüler sind der Kultur auf der Spur

Gymnasium lädt für Donnerstag zu einem Abend mit Musik, Theater, Tanz und auch Poesie ein.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Zoé hat gerade ihre Querflöte zurück in den Koffer gelegt. „Das macht echt Spaß“, sagt die Zwölfjährige und blickt sich in den Reihen des Schulorchesters um. Elisa pflichtet ihr bei. Sie spielt Waldhorn im Schulorchester des Gymnasiums. „Und zusammen Musik machen, ist viel schöner als alleine“, sagt sie. Im Moment proben die Schülerinnen für ihren großen Auftritt beim Kulturabend.

Dann stehen Melodien aus „Games Of Thrones“ und dem „Fluch der Karibik“ auf dem Programm. „Die spielen wir total gerne“, sagt Zoé. Allerdings haben die Schüler noch zwei andere Stücke auf dem Programmzettel, die ihnen etwas schwerer fallen. „Wir spielen auch dieses Bergische Heimatlied“, sagt Amara, „da wechselt plötzlich der Takt, das ist gar nicht so einfach.“ Schließlich hat Musiklehrer Simeon Brück einen rockigen Abschnitt eingebaut, damit auch der Schlagzeuger auf seine Kosten kommt. Und dann stimmen die Schüler noch „We Shall Overcome“ an. Das finden die Mädchen „Okay“.

Zoé zögert kurz, als ihr Instrument im Rucksack gelandet ist. „Darf ich das verraten?“, fragt sie dann. Die anderen Mädchen nicken: „Wir spielen auch noch ein Geburtstagslied für die Stadt“, sagt Zoé dann. Die Komposition sei eine kleine Überraschung, ergänzt sie. Diese Überraschung wird erst am kommenden Donnerstag, 15. Juni, gelüftet, wenn um 18 Uhr der Kulturabend im PZ im Gymnasium beginnt. „Es ist nicht nur ein Konzert“, sagt Simeon Brück, „es ist ein Abend ganz verschiedener Künste.“

140 Schüler stehen auf der Bühne, 13 Lehrer sind involviert

Man habe so vielen Schülern wie möglich die Gelegenheit geben wollen, mit ihrem kulturellen Beitrag auf der Bühne stehen zu können. Deswegen ist es nun ein Kulturabend geworden: Die drei Chöre der Schule singen. Das Orchester spielt. Die Theaterschüler haben kleine Szenen voller Poesie vorbereitet. Talentierte Tänzerinnen der Schule bringen „modern dance“ auf die Bühne. Der Kunstkurs stattet die Akteure mit Kostümen aus. Insgesamt stehen etwa 140 Schüler auf der Bühne, 13 Lehrer sind involviert.

„Die Kinder und Jugendlichen sind Feuer und Flamme“, erzählt Musiklehrerin Franziska Ovenhausen. Die Musikklasse hat die Organisation übernommen, Flyer und Plakate gedruckt. Und sie hat dem Kulturabend auch einen Titel gegeben: „Der Kultur auf der Spur“. Es ist gewissermaßen auch ein kultureller Neustart am Gymnasium – nach der Corona-Pandemie. Schon im vergangenen Jahr hatte es eine kleinere Veranstaltung in der Stadtkirche gegeben. Der Kulturabend feiert nun Premiere – mit einem großen Programm und ohne Einschränkungen wegen der Pandemie.

„Die Chöre kämpfen noch ein bisschen um Mitsänger“, sagt Franziska Ovenhausen. Das habe wohl auch damit zu tun, dass die Chorarbeit in vielen Grundschulen während der Pandemie brach lag. Wenige Neuankömmlinge würden sich nun am Gymnasium in die Chor-AG am Nachmittag einwählen. „Währenddessen kann ich mich beim Orchester nicht beschweren“, sagt Brück, „wir haben auch festgestellt, dass die Bläserklassen an den Grundschulen nicht eingeschlafen sind.“ Nun finden sie den Weg zurück auf die Bühne. Der Kulturabend im Gymnasium findet am Donnerstag, 15. Juni ab 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

