Schüler lernen Metabolon im Klassenzimmer kennen

Das zweistündige Nachmittagsprogramm bietet den Schülern die Möglichkeit, den Standort Metabolon des Entsorgungszentrums Leppe näher kennenzulernen und Ausschnitte aus dem dortigen Programm im Klassenzimmer durchzuführen. Die Mitarbeiter des Teams zeigen den Schülern mit Hilfe eines Videos die wichtigsten Bereiche der Deponie. Sie erfahren unter anderem, wie die organischen Abfälle in der Vergärungs- und Kompostierungsanlage behandelt werden, wie der Wertstoffhof der Deponie aussieht und was alles im „fliegenden Klassenzimmer“, einem der außerschulischen Lernorte, passieren kann. Bei der Abfallsortierstaffel können die Schüler ihr bereits vorhandenes Wissen auf die Probe stellen, indem sie verschiedene Abfälle in den entsprechenden Mülltonnen entsorgen. Im Anschluss beschäftigt sich die Gruppe mit den Themen Papier- und Biomüll. Die Programme können montags bis mittwochs durchgeführt werden. -sng-