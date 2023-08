Schüler können ab sofort Deutschlandticket nutzen

Das Deutschlandticket ist am 1. Mai 2023 an den Start gegangen.

Im Kunden-Center der RVK oder vom Fahrpersonal im Bus werden Schülertickets umgeschrieben.

Von Frihtjof Bublitz

Wermelskirchen. Der Wermelskirchener Rat hatte vor wenigen Wochen einstimmig beschlossen, dass die Schüler der Stadt im nächsten Schuljahr 2023/2024 das Deutschlandticket zur Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) erhalten sollen. Zuvor hatte die zuständige Regionalverkehr Köln (RVK) GmbH gefordert, dass die Entscheidung bis zum 30. Juni fallen muss, damit das Vorhaben rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahrs umgesetzt werden kann.

Und nun ist es so weit, denn ab sofort ist das Deutschlandticket gültig. Wenn sich der Schulträger für die Umwandlung von Schülertickets in Deutschlandtickets entschieden hat, können die Schülerinnen und Schüler ihre Schülerticket-Chipkarten ab sofort beim Fahrpersonal im Bus oder im Kunden-Center der RVK umschreiben lassen. Darüber wurden die Schülerinnen und Schüler von der RVK schriftlich informiert.

Bei der Umstellung der Tickets verwendet die RVK ein Verfahren, das ganz im Sinne der Ressourcenschonung und des Umweltschutzes steht. „Die Schülerticket-Chipkarten werden von den Bordrechnern in den RVK-Bussen und in RVK-Kunden-Centern mit neuen Ticketdaten bespielt und das Deutschlandticket so aufgebracht.

Insgesamt sind von dieser Überschreibung etwa 15.000 Chipkarten betroffen, die nun weiterverwendet werden und weder Plastik- noch Elektronikmüll verursachen“, sagt RVK-Projektleiter Markus Deppe: In den ersten Tagen habe die RVK bereits mehr als 600 Chipkarten erfolgreich überschrieben.

Es wird eine Menge Plastikmüll vermieden

Und so wird das alte Schülerticket zum aktuellen Deutschlandticket und ermöglicht zugleich, dass Schülerinnen und Schüler zusammen mit der RVK eine Menge Plastikmüll vermeiden: Im RVK-Bus wird die Schülerticket-Chipkarte beim Einstieg auf den Kartenleser beziehungsweise dem Bordrechner im Bus gelegt. Nach ungefähr fünf bis sechs Sekunden ist der Vorgang abgeschlossen. Das Fahrpersonal bestätigt, wenn die Umstellung erfolgreich durchgeführt wurde.

In den RVK-Kunden-Centern in Bensberg, Overath, Rösrath, Rheinbach, Kall oder Weilerswist können die Umschreibungen ebenfalls vorgenommen werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort wandeln die alten Schülertickets auf die gleiche Weise um, also über einen Bordrechner. Die Öffnungszeiten der Kunden-Center sind auf www.rvk.de veröffentlicht.

Der Umstellung der Schülertickets auf Deutschlandtickets war ein Beschluss der Landes Nordrhein-Westfalen vorausgegangen, dass Schülerinnen und Schülern nach den Sommerferien am 7. August ein vergünstigtes Deutschlandticket zur Verfügung stehen soll.

Die Schulträger im Verkehrsgebiet der RVK wurden entsprechend über die Möglichkeiten im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket informiert und gegebenenfalls wurden neue Verträge abgeschlossen.

Wenn Fragen zu dem Prozedere der Umschreibung auftreten, können sich Schüler an die RVK-Abonnentenbetreuung per E-Mail unter abo@rvk.de oder unter Tel. 0221-16371991 melden. Schulträger sollen sich an Beata Fiegel per E-Mail unter beata.fiegel@rvk.de oder unter Tel. 0221-1637915 wenden.