Schüler inszenieren eine Zeitreise

Auf Kurs

Vokalpraktischer Kurs meistert Songs aus vielen Jahrzehnten.

Der vokalpraktische Kurs des Gymnasiums hatte bei seinem Konzert im Pädagogischen Zentrum für die Besucher eine Überraschung parat: Die 21 Schüler präsentierten eine in Eigenregie geschriebene Geschichte. „Zusammen mit dem Publikum begaben sie sich in einer selbst gebauten Zeitmaschine auf eine Reise durch verschiedene Jahrzehnte“, berichten Silke Vogel, die Leiterin des Kurses, und Nina Suer.

Mit ihrer Unterstützung sorgten die 21 Akteure für ihre Requisiten und stellten außerdem das Catering für die Pause. Für die einzelnen Stationen der Zeitreise wurden Lieder zwischen 1950 und 2017 ausgewählt. Mit Hilfe von Kostümen und Accessoires wurde das jeweilige Jahrzehnt – untermalt von der Musik – dargestellt.

Dank der abwechslungsreichen Liedauswahl wurde nicht nur das junge Publikum angesprochen: Mit Liedern wie „Another Brick In The Wall“ und „Barbara Ann“ seien auch bei den Eltern und Großeltern Erinnerungen zum Vorschein gekommen, sagt Vogel. Alle Songs wurden live, dank des Einsatzes der Technik-AG, in kleineren Ensembles oder als Chorstücke präsentiert und von Klavier, Gitarre sowie Cajon begleitet.

Auch wenn es für die meisten das erste Konzert vor großem Publikum war, meisterten es alle Mitglieder des vokalpraktischen Kurses gekonnt, lobt die Leiterin. „Das Auditorium war sogar so begeistert, dass es am Ende mit einem kräftigen Applaus nach einer Zugabe verlangte.“ ser