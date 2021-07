Schüler helfen in der Tagespflege

Aktion

+ © Jürgen Moll Domenic Simonides (15) bastelt Kressekörbchen mit Irmgard Weiden (links) und Christel Urban. © Jürgen Moll

Seit einem Jahr unterstützen die Jugendlichen der Ex-Pestalozzischule den Seniorenpark.

Von Stephan Singer

Von seinem Einsatzort ist der 15-jährige Domenic Simonides derart angetan, dass er sogar in den Osterferien mit einem Freund die Tagespflege im Seniorenpark „carpe diem“ besuchte. Gemeinsam mit einer Schülergruppe der Verbundschule in Wermelskirchen – ehemals Pestalozzischule – hat Domenic dort einmal in der Woche seinen „Arbeitsplatz“. Möglich macht das eine Kooperation zwischen dem Seniorenpark und der Schule im Rahmen des Arbeitslehre-Unterrichts in den neunten und zehnten Klassen.

Dieser Unterricht soll die Schüler auf die Berufswelt vorbereiten. Das Bearbeiten von Metall oder Holz gehört genauso dazu wie Langzeitpraktika in Unternehmen. Seit gut einem Jahr kommen Jugendliche in die Tagespflege-Einrichtung. „Sie überlegen und besprechen vorher im Unterricht die Ideen, was sie mit den Senioren machen wollen. Dabei reicht das Spektrum von Bewegungs- und Gesellschaftsspielen bis hin zu Kochen, Backen oder Basteln“, erläutert Lehrerin Annalena Grund. Vier bis sechs Jungen und Mädchen kümmern sich vormittags um die 12 bis 15 Gäste der Tagespflege.

Für die Einrichtung ist es eine Chance, Nachwuchs zu gewinnen

Gerade erst bastelten die Schüler mit den Senioren frühlingshafte Kressekörbchen. „An Ideen mangelt es uns nicht. Wir haben eher das Problem, dass wir genau abstimmen müssen, was wir wann machen wollen“, erzählt Domenic Simonides. Sein Berufswunsch sei eigentlich Kfz-Mechatroniker – inzwischen könne er sich jedoch ebenso vorstellen, in der Pflege zu arbeiten.

Dort ist Nachwuchs bekanntlich gefragt. Der Seniorenpark „carpe diem“ sieht die Kooperation als Möglichkeit, Nachwuchs zu gewinnen. „Wir möchten uns als Bestandteil des Lebens in der Stadt darstellen. Gerne nutzen wir dazu jede Gelegenheit und präsentieren die Möglichkeit einer Berufsausbildung bei uns“, sagt „carpe diem“-Geschäftsführer Jan Christian Schreiter. Tagespflegeleiterin Birgit Stippe ist begeistert: „Das ist eine fruchtbare Kooperation. Die Schüler bringen etwas ein und nehmen genauso etwas mit – beide Seiten profitieren.“