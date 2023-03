Schüler-Austausch mit den USA

Dr. Tebroke (CDU) ermutigt Familien.

Vor 40 Jahren haben der Deutsche Bundestag und der US-Congress ein Vollstipendium für den deutsch-amerikanischen Schüler-Austausch ins Leben gerufen: das Parlamentarische Patenschaftsprogramm (PPP). Dieses ermöglicht deutschen und US-amerikanischen Jugendlichen für ein Schuljahr das jeweils andere Land kennenzulernen und als Junior-Botschafter den Kulturaustausch zu stärken.

Die Schüler wohnen während ihres Austauschjahrs bei Gastfamilien. Der Bundestagsabgeordnete aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis, Dr. Hermann-Josef Tebroke ermutigt die Familien in seinem Wahlbezirk dazu, einen Stipendiaten aus den USA bei sich aufzunehmen, denn die Austausch-Erfahrung sei für beide Seiten ein unvergessliches Erlebnis.

„Aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten gibt es in diesem Jahr ausnahmsweise einen Kostenzuschuss in Höhe von 80 Euro im Monat für die Familien, die einen jungen US-Amerikaner im Rahmen des PPP aufnehmen. Wichtig sind Humor, Neugier und Toleranz sowie die Bereitschaft, sich auf ein „Familienmitglied auf Zeit“ einzulassen. -sng-

50 US-Amerikaner reisen am 2. September 2023 an und bleiben für zehn Monate in Deutschland. Interessierte können sich an die Geschäftsstelle von „Experiment“ in Bonn wenden. Ansprechpartner ist Matthias Lichan, Tel. (02 28) 9 57 22 21, E-Mail: lichan@experiment-ev.de

Weitere Informationen rund um das Thema Gastfamilie gibt es unter:

www.experiment-ev.de/gastfamilie-werden

Bald beginnt auch die Bewerbungsphase für deutsche Schüler, die mit dem Stipendium ein Auslandsjahr in den USA verbringen möchten. Bewerbungen für das 41. PPP im Schuljahr 2024/25 sind voraussichtlich ab dem 2. Mai möglich. Weitere Informationen gibt es unter und über das Wahlkreisbüro von Dr. Tebroke, Tel. (0 22 02) 9 36 95 30 oder: hermann-josef.tebroke.wk@bundestag.de

www.bundestag.de/ppp