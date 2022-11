Schreiber treffen sich in Eipringhausen

„Stark bleiben“ ist eine von der Evangelischen Kirche initiierte Schreibwerkstatt überschrieben, die sich an Menschen über 60 richtet. Schreibbegeisterte aus dem Bergischen Land der Generation 60 plus erzählen in ganz unterschiedlich gefärbten, eigenen Kurzgeschichten ihren Zugang zum Älterwerden und von dem, was sie gerade in solchen Umbruchzeiten hält.