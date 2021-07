Schon zehn Bälle hängen unterm Hallendach

Schuberthalle

+ © Udo Teifel Bälle liegen auf den Leuchtkästen unter der Decke der Schuberthalle – ein Fangnetz würde das verhindern. © Udo Teifel

Vereine klagen, dass in der Schuberthalle Fangnetze fehlen. So landet das Spielgerät oft auf Leuchtkästen oder Vorsprüngen.

Von Udo Teifel

Es scheinen die kleinen Dinge im Tagesgeschäft zu sein, die in der Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung haken – und vor allem die Sportvereine ärgern. In der Schuberthalle bleiben immer wieder hochspringende Bälle auf Vorsprüngen oder Leuchtkästen liegen. Derzeit sind’s rund zehn Stück – von Handbällen über Volleybälle bis Gymnastikbälle. Und auch ein Tennisball „klebt“ unterm Hallendach.

Eine weitere Baustelle: In der Sporthalle der neuen Waldschule zieht’s wie Hechtsuppe – es sei dort abends zu kalt, berichtete Klaus Junge, Vorsitzender des Stadtsportbundes, im Sportausschuss. Dort sollte er aus Sicht der Vereine berichten, wie der Austausch mit der Stadtverwaltung ist. Noch eine Reklamation brachte er vor: dreckige Duschen und Waschbecken. „Das lässt an Hygiene zu wünschen übrig. Und wenn wir etwas melden, dauert’s schon sehr lange, bis sich was tut.“

Reinigung der Hallen soll neu organisiert werden

Sätze, die hart waren für die Ohren der Verwaltung. Deshalb ergriff Bürgermeister Rainer Bleek als Chef das Wort. Gerade in Sachen Mängel und Hygiene lagen die Dinge lange im Argen, sagte er offen: „Wir sind dabei, das Sachgebiet umzustrukturieren. Das geht nun mal nicht von heute auf morgen“, bat er um Verständnis.

Auch die Betreuung durch die Hausmeister sei nicht optimal. Sie bekämen jetzt einen Aufgabenkatalog. Dazu gehörten auch Reparaturen und die Sauberkeit. Es würden auch neue Reinigungsmaschinen angeschafft. „Hier steht städtisches Vermögen, und das muss so behandelt werden, dass wir noch lange davon etwas haben.“

Bleek kündigte an, dass es künftig auch wieder eine jährliche Grundreinigung in den Hallen geben werde. Die 60 000 Euro waren in der Vergangenheit eingespart worden. Ausschussvorsitzender Karl-Heinz Wilke verdrehte da etwas die Augen, als er diese Ankündigung vernahm: „Darüber muss aber der Ausschuss noch beschließen.“

Das fehlende Fangnetz in der Halle Schubertstraße nahm Norbert Galonska (SPD) zum Anlass, noch einmal Öl ins Feuer zu gießen. „Ich habe schon 1997/98 den Antrag gestellt. Bis heute hat sich nichts getan. Wir Vereine müssen die Kosten für die Bälle tragen.“ Als schwierig bezeichnete Junge auch die „Vermarktung“ der Hallenzeiten an Wochenenden durch die Stadt. „Wir bekommen keine Rückmeldungen, die Vereine planen und stehen plötzlich vor belegten Hallen.“

Diese Doppelbelegungen kritisierte auch Galonska: Es müsse eine bessere Koordination zwischen Stadt und Stadtsportverband geben. Deshalb schlug Junge vor, dass doch der Stadtsportverband die Koordination übernehmen sollte – „wir haben den Sport im Blick“. Das wäre bei Terminplanungen hilfreich. Das lehnte Bleek ab – hier gehe es besonders um die Mehrzweckhallen. „Aber wir sind gern bereit zum Austausch.“

Ein Thema, das den Vereinen unter den Nägeln brennt, sind weiter die Hallenbenutzungsgebühren. „Die Vereinsvertreter haben den Eindruck, dass der Zustand der Hallen eher schlechter geworden ist als vorher“, sagte Junge. Ihm hätten schon alte Wermelskirchener angedroht auszutreten, wenn weiter Gebühren gezahlt werden müssten. „Die Stimmung ist schlecht. Vor allem, wenn die Bürger sinnlose Ausgaben der Politiker sehen – wie beim erst beschlossenen und dann in der Pilotphase aufgehobenen Durchgangsverbot der Telegrafenstraße.“

Die Politiker und auch die Vertreter der Stadtverwaltung hörten sich das an, sagten aber erst einmal nichts zu diesem Problem.