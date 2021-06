Schnellbus soll Teil der Regionale werden

Machbarkeitsstudie

Hybridbusse sollen im Namen der Regionalverkehr Köln (RVK) schon ab 2019 durch den Kreis fahren.

Der Kreis und die anderen beteiligten Partner wollen eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben.

Von Anja Carolina Siebel

Die Realisierung des Schnellbusses geht doch nicht so fix, wie von den beteiligten Kreisen und Kommunen zunächst gehofft. Wie Hannah Weisgerber, Sprecherin beim Rheinisch-Bergischen Kreis, auf Nachfrage mitteilt, wolle der Kreis mit den beiden Busunternehmen OVAG und RVK und beteiligten Kommunen die Schnellbuslinie mit einer Machbarkeitsstudie auf den Weg bringen.

Eigentlich sollte die direkte Busverbindung, die auf schnellem Weg die Städte Wipperfürth, Hückeswagen, Wermelskirchen und Burscheid verbinden und vielleicht sogar noch weiter ins Bergische Städtedreieck reichen soll, schon 2019 Realität werden. So war zumindest die Planung. Weil aber so viele Städte beteiligt sind, hatte es Abstimmungsschwierigkeiten gegeben. Zudem hat man jetzt Größeres mit dem Projekt Schnellbus vor: „Weil das Vorhaben so vielversprechend ist, planen wir, es zum Teil der Regionale zu machen“, sagte Hannah Weisgerber.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel

Wie berichtet, soll die Busverbindung eine Anbindung an die RRX-Schnellzuglinie werden, die irgendwann einmal von Bonn bis Dortmund düsen könnte. Mögliche Haltepunkte dieses Zuges könnten Köln oder sogar auch Leverkusen sein. „Das wäre dann natürlich ein Riesengewinn, diese Verbindung mit dem Schnellbus zu koppeln“, sagt Thorsten Schmalt. Der Wermelskirchener sitzt für die CDU im entsprechenden Kreisausschuss und ist wie viele andere Politiker, auch aus anderen Fraktionen, Befürworter der Linie.

Die gute Anbindung nach Köln und die Rheinschiene wird als Standortvorteil angesehen. Erst vor einigen Monaten hatte der Wermelskirchener CDU-Fraktionsvorsitzender Christian Klicki die Idee einer Reaktivierung der Bahnstrecke vorgestellt, damit die Rheinschiene besser erreichbar wird. Mit guten Bahn- oder auch Busanbindungen ließe sich die Bildungsabwanderung stoppen, sagte er damals. Auch einen Schnellbus nach Köln würde er als eine deutliche Verbesserung im ÖPNV-Angebot ansehen, sagte Klicki. Auch SPD und Grüne im Kreis favorisieren die Linie.

Bis zum Jahr 1998 war den Wermelskirchener Bürgern dank einer Direktverbindung über Dabringhausen und Altenberg noch die schnelle Fahrt nach Köln möglich. Dann aber wurde die Linie 434 eingestellt, weil zu wenig Fahrgäste das Angebot nutzten. Seitdem war es immer wieder ein großer Wunsch mancher ÖPNV-Nutzer, eine solche Busverbindung wieder aufleben zu lassen.

Hybridbusse kommen bereits im Februar 2019

Auf dem Weg in einen modernen Pendlerverkehr mit Bussen befindet sich das Busunternehmen Regionalverkehr Köln (RVK) schon länger. Null Emission, null Schadstoffe, heißt das mittelfristige Ziel der RVK bei seiner Flotte. Wie berichtet, hat der Kreistag des Rheinisch-Bergischen Kreises beschlossen, dass die RVK bis zu 15 Wasserstoffbusse beschafft und auf ihrem Betriebsgelände in Wermelskirchen eine Wasserstofftankstelle errichtet, berichtete Jens Conrad von den RVK vor dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr.

SCHNELLBUS PARTNER In die Abstimmung über die künftige Schnellbuslinie werden die Verkehrsgesellschaften OVAG (Oberberg) und RVK (Rhein-Berg) mit einbezogen. Geklärt werden muss in den Gesprächen unter anderem, wie der Zubringer aus Radevormwald in Hückeswagen angebunden werden kann. TERMIN Bis zum Sommer sollten eigentlich die entsprechenden Vereinbarungen getroffen werden. Wann der Schnellbus seine Linienfahrten aufnimmt, ist momentan aber noch unklar.

Demnach will das Unternehmen schon ab Frühjahr 2019 zehn dieser Wasserstoffbusse im innerörtlichen Verkehr in Wermelskirchen einsetzen. Insgesamt sind 30 Brennstoffzellen-Hybridbusse für die RVK bestellt. Ziel sei die Umstellung auf eine emissionsfreie Fahrzeugflotte. Eine der hierfür notwendigen Wasserstofftankstellen soll auf dem Betriebsgelände der RVK an der Braunsberger Straße errichtet werden.

Dort befindet sich bereits eine reguläre Tankstelle, die dann um Lagertanks und Betankungseinrichtungen für Wasserstoff erweitert werden soll. » Standpunkt