Schnellbus-Linie ist gestartet

Durch die Linie X24 ist Wermelskirchen auf direktem Weg mit Leverkusen verbunden.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. Am Montag, 7. August, ist der Bergische Schnellbus gestartet, der Wermelskirchen auf direktem Weg mit Leverkusen verbindet und damit eine unkomplizierte Anbindung an den Schienenverkehr nach Köln und Düsseldorf bietet. „Mobilität ist das Thema im 21. Jahrhundert. Auch um den Klimawandel einzudämmen, muss der Öffentliche Personennahverkehr immer weiter gestärkt werden“, schreibt die Wermelskirchener CDU in einer Presseerklärung.

Die Christdemokraten begrüßen ausdrücklich den regulären Start des neuen Schnellbusses X24 von Wermelskirchen nach Leverkusen. Bereits seit 2014 fordere die CDU Wermelskirchen nach einem Denkanstoß des damaligen Vorsitzenden Dr. Christian Klicki (CDU) immer wieder einen Schnellbus, damit die vielen täglichen Pendler aus Wermelskirchen deutlich schneller nach Leverkusen beziehungsweise mit den entsprechenden Anbindungen weiter nach Köln oder Düsseldorf gelangen können. „Durch diesen Meilenstein des ÖPNV wird nicht nur dieser an Attraktivität gewinnen, auch für uns als Stadt Wermelskirchen wird dieses Projekt zukunftsweisend sein“, so der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Stefan Leßenich.

„Unser Dank gilt dem Zusammenwirken aller beteiligten Kommunen und Verkehrsverbünde, dem Landesbetrieb Straßen NRW sowie der Regionale 2025-Agentur“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Schneider.