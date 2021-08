Schlaglöcher halten Stadt auf Trab

Straßen

+ © Jürgen Moll Der Winter hat vielerorts Spuren in Form von tiefen Rissen und Löchern hinterlassen. Jetzt wird geflickt und saniert. © Jürgen Moll

Mitarbeiter des Betriebshofs sind zurzeit im Einsatz, um Schäden des Winters zu beheben.

Von Sebastian Radermacher

Winterzeit gleich Schlaglochzeit – diese Feststellung macht Julian von Heimburg jedes Jahr aufs Neue. „Der Frost macht den Straßen in Wermelskirchen immer wieder zu schaffen, es entstehen viele Schäden“, sagt der 30-jährige Straßenmeister des städtischen Betriebshofs. Durch den Frost entstehen Risse in der Fahrbahnoberfläche, es bildet sich Feuchtigkeit, der Asphalt platzt auf – und schon ist das Schlagloch da.

„Es gibt auch in diesem Winter wieder einige Schlaglöcher und beschädigte Straßen im Stadtgebiet – aber insgesamt geht es den Straßen in Wermelskirchen im Vergleich zu anderen Städten gar nicht so schlecht“, sagt von Heimburg. Er gibt aber auch zu: „Es gibt auch ein paar Straßen, die hätten einen Ausbau nötig.“ Diese Entscheidung treffe aber nicht er als Straßenmeister.

An der Beethovenstraße steht für Olav Dresbach an diesem Morgen der nächste Arbeitseinsatz an. Mehrere tiefe Schlaglöcher kurz hintereinander machen den Autofahrern dort zu schaffen. Es ist nicht der erste Einsatz des Betriebshofs in dieser Straße – der Abschnitt ist ein einziger Flickenteppich. Olav Dresbach ist einer der Straßenbegeher des Betriebshofs.

An der Beethovenstraße legt Dresbach sofort los. Nach dem Ausfegen des Loches füllt er das Loch mit sogenanntem Kaltasphalt, den er morgens vor Beginn der Schicht am Betriebshof auf seinen Pick-up geladen hat.

Nach drei Schippen ist das Loch zu. Anschließend wird der Asphalt mit einem Stampfer per Hand befestigt. Zum Schluss verteilt er noch Sand auf dem „geflickten“ Stück Asphalt, damit die Autos diesen nicht sofort wieder beschädigen. Nach etwa zwei Wochen ist der Asphalt komplett ausgehärtet. Diese Methode hält etwa ein bis zwei Jahre, dann platz der Asphalt wieder auf.

Aufwendiger, aber dafür langfristiger ist die Reparatur mit Heißasphalt.

„Den Straßen in Wermelskirchen geht’s im Vergleich nicht schlecht.“

Julian von Heimburg, Betriebshof

„Dafür brauchen wir aber zwei Fahrzeuge und zwei bis drei Mitarbeiter“, sagt von Heimburg. Und es muss zwingend trocken sein. Ein Fahrzeug holt dann morgens am Asphaltmischwerk in Remscheid den 160 Grad Celsius heißen Asphalt ab, der anschließend in einem speziellen Thermofass auf einem Fahrzeug gelagert wird.

Der Straßenmeister entscheidet je nach Wetterlage und personeller Verfügbarkeit, wann eine Kolonne mit Heißasphalt zur Schlagloch-Reparatur ausrückt oder wann mit Kaltasphalt „geflickt“ wird.

Olav Dresbach hat eine lange Liste mit Schlaglöchern, um die er sich kümmern muss. Vor dem Einsatz an der Beethovenstraße war er in Dhünn unterwegs. „Mindestens 20 bis 30 Schlaglöcher pro Tag kommen zusammen“, schätzt er.