Schlaganfallhilfe: Streit um neues Auto

Verein

+ © Archiv-Foto: Roland Keusch Brigitte Hallenberg sieht es nicht mehr ein, mit dem eigene Auto zu Vereinsterminen zu fahren. © Archiv-Foto: Roland Keusch

Die Vorsitzende Brigitte Hallenberg plädiert für ein vereinseigenes Fahrzeug.

Von Walter Schubert und Anja Carolina Siebel

Brigitte Hallenberg ist als Vorsitzende des Behindertenbeirats und der Schlaganfall-Selbsthilfe für ihren Enthusiasmus und ihr großes Engagement bekannt. Doch allein mit gutem Willen und unglaublich viel ehrenamtlicher Arbeit ist ein Verein auf Dauer nicht zu führen. Das zeigte sich mit einer Endlosdiskussion bei der Jahreshauptversammlung.

Denn: Brigitte Hallenberg fährt ein 19 Jahre altes Auto. „Ich fahre nicht mehr auf die Autobahn und auch nicht mehr schnell. Den Termin beim Landesverband in Lünen habe ich abgesagt. Ob das Fahrzeug bis zum nächsten TÜV-Termin hält, ist fraglich“, sagte sie. Der Verschleiß geht auch auf ihre Vereinsarbeit zurück. Sie ist im gesamten Gebiet für Beratungsgespräche unterwegs, fährt zu Seminaren und Fortbildungen und ist auch für den Verein Schlaganfallgruppe Wermelskirchen e.V. im Einsatz. Dafür gab es bislang lediglich Benzingeld, unterm Strich für sie ein Verlustgeschäft.

Entsprechend stellten sich den rund 40 Mitgliedern auf der Jahresversammlung Fragen: Braucht der Verein ein eigenes Fahrzeug? Wer zahlt ein neues Fahrzeug? Wie soll es finanziert werden? Plötzlich stehen auch steuerliche Fragen im Raum. Mögliche Werbeeinnahmen von Sponsoren oder geldwerter Vorteil sind zu berücksichtigen. Bei solch einem Thema sollte der Vorstand im Vorfeld die Möglichkeiten prüfen, Lösungsvorschläge präsentieren und zur Abstimmung stellen, wurde auf der Versammlung deutlich. Eine lange Diskussion, die ohne Ergebnis verlief.

Auch den Jahresbeitrag muss der Verein überdenken

Überdenken muss der Verein auch den Jahresbeitrag von 18 Euro pro Jahr. Damit lassen sich keine Investitionen stemmen, auch Aktionen werden schwierig, hieß es in der Runde. Margit Lehnhard präsentierte den Kassenbericht, der mit positivem Ergebnis abschließt. Nach dem Bericht der Prüferin Ute Baehr wurde der Vorstand entlastet. Der Verein leistet gute und wertvolle Arbeit mit viel persönlichem Engagement. Deutlich wurde an diesem Nachmittag, dass sich die Mitglieder überlegen müssen, ob sie eine kleine Selbsthilfegruppe bleiben wollen oder ob sich der Verein zukünftig professionell aufstellen will.

Im April 2017 feierte die Selbsthilfegruppe Schlaganfall den zehnten Geburtstag. Aus dem anfänglich kleinen Kreis ist mittlerweile ein eingetragener Verein geworden – mit 40 Mitgliedern. Auf Grund von Nachfrage und Bedarf ist zudem eine „junge Gruppe“ gegründet worden, in der sich Betroffene und Angehörige im Alter von bis zu 50 Jahren treffen.

Während am Anfang noch Hilfe von außen gesucht wurde, gibt es heute Anfragen an den Verein für Vorträge oder Ratschläge. Das Einzugsgebiet ist mit Wermelskirchen, Leichlingen, Burscheid, Remscheid, Hückeswagen, Radevormwald bis Wipperfürth ziemlich groß. „Wir wollen gemeinsam lachen und auch weinen und uns gegenseitig helfen“, ist das Motto des Vereins – daran hat sich seit Gründung nichts geändert.

E-Mail: info@hallenberg.de; www.schlaganfall-wk.de; 4129