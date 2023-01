Schlaganfallhilfe für junge Betroffene

Das Büro der Schlaganfallhilfe in Wermelskirchen befindet sich in der Stadt Wermelskirchen, Eich 47. Die Öffnungszeiten: Dienstag von 9-12 Uhr, Donnerstag von 15-17 Uhr sowie nach Vereinbarung. Tel.: (0 21 96) 37 92 84 oder per E-Mail: info-@schlaganfall-wk.de