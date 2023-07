Scheitert Höhrather Traum jetzt am Nachbarn?

Die fast 50-jährige Geschichte von Höhrath, Solingen und Wermelskirchen – ein Blick zurück und nach vorne.

Von Stefan M. Kob

Solingen/Wermelskirchen. Wenn vor Ihnen ein Auto mit dem Nummernschild SG-AD fährt, besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei dem Halter um einen Höhrather Bürger handelt. Das Kennzeichen als subtiler Abschiedsgruß ist seit Jahrzehnten eine Form des stillen Protests gegen die Eingemeindung des Örtchens an der Sengbachtalsperre vor nunmehr fast fünfzig Jahren. Während man in Burg inzwischen seinen Frieden damit gemacht hat, seit der Gebietsreform 1975 Teil der Klingenstadt zu sein, haben die Höhrather als Anhängsel von Burg nie aufgehört, für die Rückkehr zur Nachbarstadt Wermelskirchen zu kämpfen.

Der jahrzehntelange Streit, der jetzt erneut aufgeflammt ist, hat mit Lokalpatriotismus oder Heimat-Nostalgie wenig zu tun. Der Alltag der Enklave ist einfach zur nahegelegenen Nachbarstadt ausgerichtet, selbst die Telefonvorwahl ist die von Wermelskirchen. Wer aber zum Beispiel arbeitslos wird oder ein Auto ummelden muss, kann das Vorhaben als Tagesausflug nach Solingen planen. Insbesondere, wenn man auf den Bus angewiesen ist. Die Wege in die Klingenstadt sind weit, die nach Wermelskirchen fast fußläufig.

Aktueller Anlass für den erneuten Versuch, den Lauf der Geschichte zu korrigieren, ist das Thema Kinderbetreuung. Der Weg in nahegelegene Einrichtungen in Wermelskirchen ist den Höhrather Kindern versperrt, weil sie ja Solinger sind. Und für die ist in den Kitas der Nachbarstadt kein Platz.

Nachdem nun bei einer erneuten Bürgerbefragung eine klare Mehrheit der Bewohner wieder für die Rückführung stimmte, gab der Solinger Rat den Weg für Verhandlungen mit der Nachbarstadt über die Rückgabe. Die Ratsentscheidung fiel fast einstimmig und erstaunlich unspektakulär. Das hatte in den 80er Jahren noch ganz anders ausgesehen, als ein solcher Antrag im Stadtrat spektakulär gescheitert war. Eigentlich hatte im April 1988 eine Ratsmehrheit von SPD und Grünen die Ausgliederung gewollt und auch durchsetzen können. Doch sorgten drei Abweichler der SPD als U-Boot-Fahrer in der geheimen Abstimmung dafür, dass die eigentlich rechnerische Mehrheit nicht zustande kam - man sieht, das Rebellentum in der Solinger SPD, insbesondere bei Burger Themen, hat eine lange Tradition.

CDU und FDP jedenfalls frohlockten. Sie hatten sich gegen den Antrag gestellt, weil sie ein „Abbröckeln des Stadtgebiets auch an anderen Stellen“ befürchtete, wie das ST seinerzeit berichtete. Womöglich hätte ja Ohligs als nächster Stadtteil seine Unabhängigkeit deklariert.

Innenminister Schnoor lehnte Rückführung einst ab

Auch eine Petition der Höhrather Bürgerinitiative beim Land, die sich bereits sieben Jahre nach der Eingliederung gegründet hatte, blieb ein Jahr später erfolglos. Innenminister Schnoor lehnte das Ansinnen ab. Ein weiterer Versuch 1995, also 20 Jahre nach der Gebietsreform, war ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt.

Mit den nun anstehenden Verhandlungen zwischen den beiden Städten, wie und unter welchen Bedingungen die Stadtgrenzen verschoben werden sollen, schöpfen die Höhrather nach fünf Jahrzehnten endlich wieder Hoffnung. Zumal die Solinger versprochen haben, dem Vorhaben keine Steine mehr in den Weg zu legen. Sie wollen allein ihr Trinkwasser-Reservoir, die Sengbachtalsperre, gesichert wissen und sehen ansonsten wenig Nachteile im Bürgerschwund.

+ Seit der Gebietsreform 1975 gehört das Örtchen an der Sengbachtalsperre zu Solingen. Verwunden haben die Höhrather das bis heute nicht. © Tim Oelbermann

Doch nun hört man plötzlich aus der Wermelskirchener Lokalpolitik seltsame Töne: Die Wermelskirchener sollen ihre verlorenen Söhne und Töchter womöglich gar nicht mehr zurückhaben. Dies wurde jetzt bei einer Diskussion im Stadtrat der Nachbarschaft deutlich. Hennig Rehse, Fraktionschef der Freien Wähler, betonte mit Blick auf die weiteren Beratungen, dass man jetzt klären müsse, „unter welchen Bedingungen wir bereit sind, Höhrath zurückzunehmen.“ Und die CDU befürchtet, dass mit der Umgemeindung plötzlich hohe Infrastrukturkosten auf die Stadt zukommen könnten für Maßnahmen, die von den Solingern in der vergangenen Zeit vernachlässigt worden seien.

Vielleicht wird ein Aprilscherz doch noch Wirklichkeit

Ganz von der Hand zu weisen sind die Befürchtungen nicht, denn die gewünschten und verweigerten Kita-Plätze sind in Wermelskirchen nicht einfach plötzlich vorhanden, nur weil sich die Stadtgrenze verschiebt. Es wäre jedenfalls eine besondere Pointe der Geschichte, wenn der jahrzehntelange Traum der Höhrather diesmal an der geliebten gefühlten Heimatstadt scheiterte.

Vielleicht wird ein Aprilscherz, den das Tageblatt in den 80er Jahren im Höhendorf angezettelt hatte, ja doch noch Wirklichkeit. „Ein Schlagbaum an der Grenze in Höhrath” hatte das ST betitelt. Danach hatte sich das Dorf zwischen Oberburg und Talsperre zum regierungsfreien Gebiet erklärt und die Gaststätte Höhrather Hof mit Schranke und Kontrollposten zur Grenzstation verwandelt.