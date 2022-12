SC 08 freut sich über Rekordteilnahme

Weihnachtsfeier mit Erzählungen und Erinnerungen.

Wermelskirchen. Mit einer neuen Rekordteilnahme feierten Kicker und Freunde des SC 08 am Freitag ihre erste Weihnachtsfeier seit drei Jahren. Noch nie hatten sich so viele Mitglieder – nämlich 150 – angemeldet, wie in diesem Jahr, stellte Reiner Klausing, zweiter Vorsitzender des SC 08, erfreut fest.

Der Förderverein des Sport-Clubs hatte sich, wie auch schon vor der Pandemie, um die Organisation der Weihnachtsfeier gekümmert. „Ohne sie wäre all das überhaupt nicht möglich“, lobte Klausing die Ehrenamtler des Fördervereins. Auch Ralf König, Fördervereinsvorsitzender, packte tatkräftig mit an und freute sich über die rege Teilnahme und die bunte Mischung sämtlicher Generationen des Sport-Clubs. Jung und Alt saßen fröhlich zusammen und hatten sich nach drei Jahren, auch reichlich viel zu erzählen. Aber auch einiges zu feiern: Erstmals in ihrer Geschichte muss etwa die erste Mannschaft des SC nicht um den Abstieg kämpfen.

Seit sechs Jahren, verriet Klausing, spielt die SC-Erste in der Bezirksliga und jedes Jahr ging es für das Team in den Abstiegskampf. „Zum ersten Mal befinden wir uns im guten Mittelfeld“, freute sich nicht nur Klausing. Auch Marc Aldergot (21), Torwart der Mannschaft und seit seiner Jugend beim SC, war die Freude über den guten Weg seines Teams anzusehen.

Der Verein nutzte die Weihnachtsfeier ebenso, um vier besonders engagierte Mitglieder zu ehren. Kim Dürholt (24), die seit Gründung Mitglied ist und schon in der F-Jugend mitgekickt hat, ist dem Verein nicht nur als Spielerin in der Damenmannschaft erhalten geblieben. Sie hat sich zum Schiri ausbilden lassen und wird sich demnächst auch um die Stärkung des Mädchenfußballs kümmern. „Wahrscheinlich als Co-Trainerin“, erzählte Dürholt. Geschäftsführer Björn Schmitz und Jugendleiter Maik Prange wurden ebenfalls für ihren Einsatz geehrt, genauso wie Gründungsmitglied Olaf Klein. Seit vielen Jahren schon kümmert sich der 55-Jährige um die Spielberechtigung der Vereinssportler. sebu