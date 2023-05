Sanierung der L 101 bald abgeschlossen

Die Landesstraße 101 war dringend sanierungsbedürftig.

Wermelskirchen. Die Straßen NRW Regionalniederlassung Rhein-Berg hat die Sanierung der L101 in Wermelskirchen weitgehend abgeschlossen. Im aktuellen Bauabschnitt zwischen Habenichts und Dreibäumen müssten noch letzte Restarbeiten erledigt werden, meldet Pressesprecher Rainer Herzog.

Der Landesbetrieb werde die Straße voraussichtlich am Dienstag nach Pfingsten, am 30.Mai, für den Verkehr wieder freigeben. Die Landesstraße 101 war dringend sanierungsbedürftig. An diversen Stellen der Straße gab es tiefe Risse im Asphalt. kc