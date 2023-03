„Salon Kattwinkel“ knüpft an goldene Zeiten an

Begeisterung für Kultur trifft im Haus der Begegnung auf Freude an Geselligkeit.

Von Theresa Demski

Als sich zur Pause die Doppeltür öffnet, aus der Küche das erste Glas Wein in den Saal getragen wird, da wirkt es für einen Moment lang so, als würde Jenny Kattwinkel gleich in ihrem langen, feinen Kleid um die Ecke biegen. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich die Dame des Hauses, die hier Ende des 19. Jahrhunderts mit ihrer Familie lebte, bei einem kleinen Gespräch in den hohen Räumen vorzustellen: Irgendwo spielt ein Quartett leise Streichmusik, die Gläser klirren und die Gäste kommen leise ins Gespräch.

„Wir wollen hier heute Abend an die Geschichte dieses besonderen Hauses anknüpfen“, sagt Nadine Theißen vom Haus der Begegnung und blickt sich in den hohen Räumen der Villa an der Schillerstraße um. Mit ihren sieben Kindern lebten Eugen und Jenny Kattwinkel bis ins frühe 20. Jahrhundert in dem Haus. „Und sicher hat sich hier auch die Gesellschaft zum Salon getroffen“, sagt Nadine Theißen.

Rund 100 Jahre später findet am Mittwochabend wieder ein Salon im Haus der Begegnung statt – mit einer kleinen Gesellschaft, Wein und Häppchen und vor allem mit einem Künstler, der mit den Menschen auf Tuchfühlung geht. In guter alter Tradition haben die Veranstalter dem Abend den Namen „Salon Kattwinkel“ verliehen. Und das Interesse ist groß. 30 Karten waren im Verkauf, freie Plätze gibt es am Mittwochabend nicht.

Die Federführung im Salon Kattwinkel hat Monika Händeler übernommen. Auch für sie ist dieser Abend ein Anknüpfen an alte Zeiten und heimische Traditionen. „Wir haben früher bei uns zu Hause im Wohnzimmer Salons veranstaltet“, erzählt sie. Im privaten Rahmen, aber doch mit rund 30 Gästen, kamen die Menschen in ihrem Wohnzimmer über Kultur ins Gespräch. „Zu jedem Salon hatten wir einen Themengast eingeladen“, erzählt Monika Händeler, „so ein Salon bietet einem die Möglichkeit, über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen.“ Das hatte fünf Jahre lang großen Anklang gefunden.

Premiere könnte der Auftakt zu einer neuen Reihe sein

Bei einem Workshop der Stadt über den Ruhestand kam Monika Händeler dann kürzlich mit Christiane Beyer vom Sozialamt ins Gespräch über Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements. Die Salon-Idee wurde wieder lebendig, Christiane Beyer stellte den Kontakt zum Haus der Begegnung her und dort freuten sich Nadine Theißen und Sonja Raschkowski über die schöne Idee. Ohnehin hatte das Team im Haus der Begegnung schon beraten, mit welchen Formaten auch jüngere Menschen ins Haus eingeladen werden könnten. Der „Salon Kattwinkel“ findet nun bewusst in den Abendstunden statt, um neben den Stammgästen womöglich auch neue Interessierte einzuladen.

Die Premiere am Mittwochabend jedenfalls könnte der Auftakt zu einer neuen Reihe sein. Als Themengast ist Markus Heip vom Durchsholzer Marionetten- und Puppentheater in Remscheid zu Gast. Statt einer Vorführung steht an diesem Abend ein kulturelles Gespräch auf dem Programm. Markus Heip erzählt aus seinem Leben, von seiner Kunst und seiner ersten Begegnung mit dem Puppenspiel. Er berichtet von seiner beruflichen Reise, die ihn von der Dreher-Ausbildung über die Altenpfleger-Ausbildung bis zum Bühnentechniker führte, von Disneyland in Orlando über das Phantasialand ins Teo Otto Theater und ins Deutsche Handwerksmuseum.

Der Puppenspieler bringt viel Leidenschaft mit für sein besonderes Handwerk. Und der Funke springt über – nicht erst, als er seine Puppen durch das Publikum tanzen lässt.

Markus Heip ermöglicht den Besuchern einen Blick hinter die Kulissen seiner Werkstatt, in der die Holzpuppen entstehen. Er berichtet von der Arbeit mit Schulen und von seiner Lust, auch anspruchsvolle Stücke für Erwachsene in Puppentheater für alle Generationen zu verwandeln. Im Gepäck hat Markus Heip an diesem Abend auch seine neueste Puppe: die Königin der Nacht aus der Zauberflöte. Die Besucher kommen mit dem Künstler über Mozarts Vorlage ins Gespräch, über Figuren und Inszenierungen. Und sie nehmen beeindruckt die große, feine Marionette unter die Lupe, die Markus Heip durch das Publikum tanzen lässt.

Monika Händeler lehnt zufrieden an der Wand des Saals. So hatte sie sich das gewünscht: Begeisterung für Kultur trifft auf Freude an Geselligkeit. So viel steht fest: Es soll eine nächste Auflage geben.