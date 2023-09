Brasshoppers in der Katt: Saisonauftakt mit heißen Swing-Klängen

Die Brasshoppers Big Band spielte bei sommerlichen Temperaturen in der Kattwinkelschen Fabrik

Von Wolfgang Weizdörfer

Wermelskirchen. Das Motto, das sich die Brasshoppers Big Band für den Saisonauftakt am hochsommerlichen Samstagabend in der Kattwinkelschen Fabrik ausgesucht hatte, war durchaus mehrdeutig. „So nice to come home“ lautete es – und nicht nur die Big Band freute sich, wieder einmal in ihrem „Wohnzimmer“ in der Katt auf die Bühne zu kommen. Auch für das Publikum war es schön, dass die lange Sommerpause endlich vorbei war und man wieder zu Kleinkunst und Kabarett in die alte Fabrik kam.

Dabei war die Konkurrenz an diesem Wochenende fraglos riesig – sei es der Zöppkesmarkt in Solingen, das traditionelle Altstadtfest in Hückeswagen oder eben auch nur der eigene Garten als gemütlicher Grillplatz. Dennoch war der Saal durchaus gut gefüllt, als die fast 20-köpfige Band mit dem Big-Band-Klassiker startete: „In The Mood“ von Glenn Miller. Sicherlich schon zahllose Male gehört – und doch immer wieder schön.

Dieser Auftakt machte allen Anwesenden klar, wohin die Reise gehen würde – was dann auch von Moderator und Trompeter Manfred Jetter bestätigt wurde: „Wir spielen heute in unserem Wohnzimmer heiße Swing-Musik und freuen uns sehr, dass so viele Gäste den Weg zu uns gefunden haben.“

Allerdings ganz so berechenbar, wie es der Opener glauben ließ, war der Abend dann doch nicht. Denn gleich als zweites Stück kündigte Manfred Jetter einen Song an, den man normalerweise nicht unbedingt im Swing-Kosmos verorten würde. „Sussudio“ von Phil Collins. Sicher, das Stück war funky, hatte einen unwiderstehlichen Groove – der in Erinnerung brachte, dass der ehemalige „Genesis“-Schlagzeuger ein weit besserer Rhythmiker als Sänger war.

Und das Arrangement, das die Brasshoppers sich ausgesucht hatten, war ebenfalls alles andere als langweilig – im Gegenteil, nicht nur die ersten ausufernden Soli rollten über das Publikum, auch verquere Rhythmen und schräge Harmonien machten aus dem Pop-Song ein Swing-Jazz-Stück, bei dem nur noch der Refrain an das Original erinnerte.

Die Band war immer wieder für Überraschungen gut

Die „Brasshoppers Big Band“, die 1991 ins Leben gerufen wurde, sorgte damit schon seit über 30 Jahren für kernige Klänge im bunten Jazz-Kosmos. Aber vor allem war die Band immer für Überraschungen gut, wie sich vor allem an der bisweilen unerwarteten Songauswahl zeigte.

Aber auch in den Klassikern fühlte man sich pudelwohl zu Hause. Etwa im Motto-Song des Abends, dem Song „You’d Be So Nice To Come Home To“ aus dem Musical-Film „Something To Shout About“ aus dem Jahr 1943, der vor allem durch Frank Sinatra und Ella Fitzgerald bekannt gemacht wurde. Das Stück war dann schon wieder ein wenig mehr im klassischen Swing-Sound zu Hause, was die große Bandbreite der Big Band deutlich machte.

Und es machte große Freude, sich als Zuhörer darauf einzulassen. Wie sich auch am großen Applaus des Publikums zeigte.

Zur Abkühlung gab es Balladen wie „In Her Family“

Den gab es nach allen Stücken, die in der sehr warmen Halle gegeben wurden. Denn während im Freien langsam aber sicher die erste Abendkühle Einzug hielt, war Manfred Jetters eingangs erwähnte Stoßrichtung durchaus wahr geworden – und nicht nur die Musik war heiß, etwa „Love For Sale“ des großen Cole Porter. Zur Abkühlung präsentierte die wunderbar eingespielte Big Band auch die eine oder andere Ballade, etwa „In Her Family“ des Jazz-Musikers Pat Metheny.

