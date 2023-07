Sänger sorgen für Stimmung in der alten Villa

Zum ersten Mal war der MGV Niederwermelskirchen im Haus der Begegnung zu Gast.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Die Fenster der alten Villa stehen weit offen. Und die Melodien, die Peter Rinne und sein Chor auf den Weg schicken, suchen sich einen Weg in die Schillerstraße. Eigentlich hatte der MGV Niederwermelskirchen am Samstagnachmittag eines der legendären Sommerkonzerte im Park gleich neben dem „Haus der Begegnung“ geben wollen. Aber dann öffneten sich schon am Morgen über den Dächern der Stadt der Himmel. Regen und Gewitter zwangen Sonja Raschkowski und das Team im „Haus der Begegnung“, das beliebte Konzert kurzerhand aus dem Park ins Haus zu verlegen.

Dort herrscht am Samstagnachmittag dann Hochbetrieb. Kein freier Stuhl findet sich mehr im Saal, als sich Chorleiter Peter Rinne mit seinen Sängern den Weg zur „Bühne“ bahnt. Selbst im Nebenraum, von dem aus es zwar keine Sicht auf den Chor gibt, wo der Klang des Chores aber deutlich zu vernehmen ist, haben Besucher einen Platz gefunden. Die Bühne geht wegen des großen Andrangs fast nahtlos in den Besucherraum über – wo die Ehrenamtlichen zuvor Kaffee und Kuchen serviert hatten und sich nun Stuhl an Stuhl reiht.

Der Männergesangverein ist pünktlich zum Sommerkonzert bestens aufgelegt. Im Gepäck haben die Sänger vor allem Heimatlieder. Das hatte sich Sonja Raschkowski vom Haus der Begegnung so gewünscht, als sie Kontakt zu den Sängern aufgenommen hatte. „Ich dachte, im Jahr des Stadtjubiläums sei es schön, Lokalkolorit auf die Bühne zu bringen“, erzählt sie. Und das lassen sich die Sänger nicht zweimal sagen. Sie stimmen nicht nur die Verse von „Heimweh nach Wermelskirchen“ an – sondern singen auch flotte Reigen und Volkslieder. Das Publikum stimmt gelegentlich gut gelaunt mit ein und ist auch um keinen Spaß verlegen, den Peter Rinne in der munteren Runde anstimmt. Mehr als 20 Sänger hat er mitgebracht, die stimmfest durch das rund einstündige Programm führen. Dabei unternehmen sie kleine musikalische Ausflüge in Berge und Felder und haben auch manch eine Anekdote dabei.

So erzählt Peter Rinne zwischen die Geschichte vom Auftritt des MGVs auf Sylt, bei dem man auch den „Abendfrieden“ aus den Bergen angestimmt habe. Anschließend sei eine Frau zu ihnen gekommen und habe erzählt, sie sei die Schwiegertochter der Komponistin. „Ganz oben im Norden“, sagt Peter Rinne, schüttelt den Kopf und stimmt dann mit seinen Sängern die ruhige, fast sentimentale Melodie aus den Bergen an. Gleich darauf wechselt die Stimmung schlagartig: „Morgen will mein Schatz verreisen“ singt der Männergesangverein und begeistert nicht nur mit Tempo, sondern auch mit hohen Töne.

Schalk beim Vortrag eines Volksliedes

Als der Chorleiter nach einer knappen Stunde das letzte Lied ankündigt, geht ein Seufzen durch den Raum. Noch lange wollen die Gäste ihren musikalischen Besuch nicht gehen lassen – zu gut fühlen sie sich unterhalten. Erst recht nicht, als die Sänger eine ungewohnte Version von „Hab‘ mein Wagen vollgeladen“ präsentieren – deutlich schneller, als die meisten Besucher das Volkslied kennen dürften. Dabei beweisen sie so viel Schalk und musikalische Experimentierfreude, dass das Publikum fröhlich jubelt und eine Zugabe fordert. Die bleibt der MGV seinem Publikum nicht schuldig – obwohl die Sänger inzwischen ziemlich ins Schwitzen gekommen sind.

„Wir versprechen: Wir kommen wieder“, sagt Vorsitzender Paul vom Stein zum Schluss.