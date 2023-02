Saatgut-Bibliothek für Hobbygärtner

Das Thema Selbstversorgung rückt bei einer Veranstaltung am Samstag in den Fokus.

Von Joachim Rüttgen

Wermelskirchen. Auch wenn es in den vergangenen Tagen wettertechnisch eher wechselhaft und kühl war, naht doch so langsam der Frühling – und mit ihm auch der Beginn des neuen Gartenjahres.

Deshalb lädt die Wermelskirchener Stadtbücherei alle Hobbygärtner ein, die Saatgut-Bibliothek in der Einrichtung an der Kattwinkelstraße kennenzulernen und sich über das Thema Selbstversorgung im eigenen Garten zu informieren. Die Veranstaltung findet am kommenden Samstag, 4. März, von 10 bis 12 Uhr statt.

Geplant ist ein umfangreiches und spannendes Programm für Gartenfans, heißt es in der Ankündigung. Unter anderem hält Markus Schink vom Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt in Düsseldorf einen Vortrag zum Thema „Vielfalt säen, ernten, erhalten“, in dem der Bogen von der Geschichte der Kulturpflanzenzüchtung bis zum Beginn der Saatgut-Regulierung gespannt wird. Beginn des Vortrags ist um 10.30 Uhr. Interessierte bekommen hier wichtige Infos, was sie selbst zur Erhaltung der Vielfalt beitragen können und wie viel Spaß man daran haben kann.

Abgerundet wird das Programm durch ein Gewinnspiel

Zeitgleich startet die Ausleihe des Saatguts der Kulturarten Salat, Bohne, Tomate und in diesem Jahr erstmals auch Melde und Erbse. Zusätzlich wird bei der Auftakt-Veranstaltung auch die Ausstellung „Verbotenes Gemüse – historische und regionale Gemüsesorten“ eröffnet, die noch bis Ende Mai in der Stadtbücherei zu sehen ist.

Abgerundet wird das Programm durch ein Gewinnspiel, ein Saatguttüten-DIY, eine Buchausstellung und das Angebot von Gemüsehäppchen.