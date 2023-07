RVK macht große Schritte zur Klimaneutralität

Ein mit Wasserstoff betriebener Linienbus der RVK an der Tankstelle auf dem Betriebshof in Wermelskirchen.

Verkehrsbetrieb treibt den Einsatz von Wasserstoff weiter voran. Burscheider Unternehmen spielt eine zentrale Rolle.

Von Timo Sieg

Rhein-Berg. 13.000 Quadratmeter soll der neue „Grüne Mobilhof GL“ groß werden – oder etwa 50 Tennisfelder. Im Juni stimmte der Kreistag in Bergisch-Gladbach dem Projekt zu, erst kürzlich beauftragte die Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) die Ingenieurfirma Schüßler-Plan mit der Generalplanung. Der Hof in Bergisch-Gladbach soll Platz für Hauptgebäude, Wasserstofftankstelle und Wagenhalle mit bis zu 40 Fahrzeugen bieten, kündigt die Kreisverwaltung an. Außerdem sollen dort ein Wasserstoff-Elektrolyseur und Photovoltaik-Anlagen angebracht werden. Die RVK bereite sich darauf vor, bis 2030 ausschließlich emissionsfreie Antriebe zu verwenden.

Erste Schritte in die Richtung wurden schon gegangen. Etwa 50 Wasserstoff-Busse sind derzeit für das Unternehmen im Einsatz, unter anderem auch hier in der Region. Bis 2025 will die RVK auf 160 aufstocken, damit wird knapp die Hälfte der RVK-Busse emissionsfrei unterwegs sein.

Für die neuen Busse gab es im vergangenen Jahr 33 Millionen Euro Fördergelder vom Bund. Wie viel die Umrüstung insgesamt bisher insgesamt gekostet hat oder wie viel in der nächsten Zeit noch investiert wird, wollte die RVK nicht beantworten.

Vor knapp drei Jahren ging die Wasserstoff-Tankstelle auf dem Betriebshof an der Braunsberger Straße in Betrieb; sie soll durch eine zweite Zapfsäule erweitert werden, kündigt RVK-Pressesprecherin Andrea Jahn an. Entsprechend des wachsenden Fuhrparks stünden auf dem Betriebshof in Wermelskirchen Anpassungen an, man erwarte außerdem mit Spannung die Ankunft von wasserstoffbetriebenen Gelenkbussen in der Flotte. Diese werden wohl im nächsten Jahr erstmals zum Einsatz kommen.

Der eindeutige Trend hin zu Wasserstoff-Bussen betrifft auch die Fahrer. Eine davon ist Suzana Markovic. „Die anfängliche Sorge, welche Probleme eine neue Antriebsart bringen könnte, ist schnell verschwunden“, sagt sie zu der Umstellung auf die neuen Fahrzeuge. Die Busse ließen sich sehr gut fahren und liefen durch den Elektromotor viel ruhiger. Sie sieht im Wandel zu Wasserstoff bei der RVK einen Vorteil für das Fahrpersonal.

Die Busse werden mit Brennstoffzellen betrieben, in denen Wasserstoff (H 2 ) und Sauerstoff (O) in eine chemische Reaktion gehen. Dabei entsteht erstens Energie, die als Strom das Fahrzeug voranbringt und zweitens Wasser (H 2 O), das in Form von Wasserdampf als weißer Rauch aus dem Dach steigt.

Wie viele Kilometer schaffen die Wasserstoffbusse?

Besonders im ländlichen Raum liegen inzwischen große Hoffnungen auf dem Energieträger Wasserstoff. Er erlaubt im Moment noch größere Reichweiten als batteriebetriebene, „reine“ Elektrofahrzeuge, auch wenn hier an höheren Speicherkapazitäten gearbeitet wird. Die Wasserstoff-Busse des RVK kommen zum Beispiel jetzt schon auf 350 bis 400 Kilometer.

Trotzdem ist der Treibstoff umstritten. Die Tagesschau fasst die Kritik in einer Online-Überschrift so zusammen: „Mit Champagner Feuer löschen?“ Denn Wasserstoff ist nicht nur teuer – für Herstellung, Speicherung und Transport ist auch mehr Strom nötig als bei reinen Elektroautos. Damit die Technologie wirklich emissionsfrei ist, braucht es „grünen“ Wasserstoff, der mit Strom hergestellt wird – das ist wiederum Strom, der in reinen Elektrofahrzeugen direkt genutzt werden kann.

Die Debatte um Wasserstoff ist hitzig, Gegner argumentieren allerdings vor allem dagegen, ihn als Hauptenergieträger in der Energiewende zu verwenden oder gar einen „Heilsbringer“ darin zu sehen. Entscheidend ist also für viele Kritiker, dass Wasserstoff in wenigen, ausgewählten Bereichen zum Einsatz kommt. Die RVK sieht den Öffentlichen Nahverkehr auf dem Land als so einen Bereich und will in Zukunft, neben Biogas und reinen Elektrofahrzeugen, weiter den Wasserstoff-Weg gehen.

Burscheider Unternehmen spielt eine wichtige Rolle

In den Wasserstoffbussen des RVK steckt Burscheider Technologie. Das berichtete der Bergische Volksbote bereits 2021: Nämlich magnetische Ventile, Filter, Druckregler, die den Wasserstoff zur Brennstoffzelle des Fahrzeugs leiten. Sie stammen von Klaus Perthel und seiner „PTEC Pressure Technology GmbH“ mit Sitz in Linde.

Hintergrund

Alternative Antriebe: Die RVK will nach eigenen Angaben nach und nach auf Fahrzeuge setzen, die weniger oder keine klimaschädlichen Emissionen ausstoßen. „Null Emission“ ist das Ziel bis 2030. Zu dem Projekt gehören seit 2017 auch Bio-Erdgas-Busse. In den vergangenen Jahren kamen noch E-Bikes dazu, die zum Verleih angeboten werden.

Gebäude: Mit Solaranlagen auf Wagenhallen und der energetischen Sanierung von Unternehmensgebäuden will die Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) auch in anderen Bereichen des Betriebs nachhaltiger werden.