RVK richtet personenbesetzte Leitstelle ein

Mehr Service vor Ort: Kunden bekommen Informationen zu ihrer Buslinie bald schneller.

Rhein-Berg. Wenn Fahrgäste Informationen zu ihrer Buslinie aus erster Hand möchten, dann können sie die bei der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) künftig vor Ort aus erster Hand bekommen. Denn dank einer Förderung von go.Rheinland richtet die RVK derzeit eine personenbesetzte Leitstelle ein. Mit 1.755.000 Euro wird das Projekt unterstützt.

„Fahrgäste im flächenmäßig sehr großen Verkehrsgebiet der RVK werden von einem transparenten, hochwertigen Mobilitätsmanagement profitieren“, heißt es in einer Mitteilung der Verkehrsbetriebe. Kunden würden heute aufgrund technischer Möglichkeiten und Entwicklungen „zu Recht eine aktuelle und transparente Kundeninformation“ erwarten. „Und Kundenzufriedenheit über ein zeitgemäßes Mobilitätsmanagement ist einer der Schlüssel für eine hohe Akzeptanz des Öffentlichen Personennahverkehrs.“

Die Einführung und der Betrieb der erforderlichen Systeme sei jedoch personalintensiv, erfordereviel Fachkompetenz und sei obendrein teuer. RVK-Geschäftsführer Dr. Marcel Frank erwartet sich daher viel vom sogenannten „Förderprojekt Leitstelle“: „Wenn wir eine Mobilitätswende über den ÖPNV anstreben, müssen wir neben dem Ausbau des Linienangebotes vor allem die Qualität des Verkehrsmanagements in den Blick nehmen. Die neue RVK-Leitstelle wird diese Qualität sicherstellen. Unser Ziel ist es, Mitte bis Ende 2024 in Betrieb zu gehen.“

Standort der Leitstelle wird vermutlich Köln sein

Wo genau die neue Leitstelle entstehen soll, sei indes noch nicht klar, heißt es auf WGA-Nachfrage. „Vermutlich wird der zentrale RVK-Leitstellenstandort aber in Köln sein“, sagt eine Sprecherin.

Bislang habe bei der RVK ein weitgehend personallos betriebenes ITCS (Intermodal Transport Control System) gegriffen. Das sei heute aber kaum ausreichend, da Baumaßnahmen, Unwetter oder Veranstaltungen die Betriebsabläufe zunehmend beeinträchtigen und erforderliche Schnittstellen damit nicht vollständig und stringent bedient werden könnten.

Unter anderem das heute existierende Beschwerdemanagement und das Betriebsinformationssystem würden in das Gesamtpaket personenbesetzte Leitstelle eingebunden.

Die Informationen aus der Leitstelle sollen über verschiedene Medien verfügbar sein

Laut go.Rheinland-Geschäftsführer Dr. Norbert Reinkober würden die Fahrgäste die für sie wichtigen Informationen zukünftig in konsistenter Form und Qualität über diverse Medien erhalten können, so etwa über die Info-Systeme in den Fahrzeugen, über die Auskunftsdienste der Homepages, über die relevanten Apps, über Social-Media-Kanäle und stationäre DFI-Anzeiger.

Die Fördermittel unterstützten die Anschaffung der erforderlichen Hardware und Software der neuen ITCS-Arbeitsplätze an einem zentralen RVK-Leitstellenstandort sowie in den Niederlassungen der RVK und weiterhin die Hardware und Software zur Einrichtung des Kundeninformationssystems (KIS), ergänzt durch Schnittstellen, für die notwendigen projektbezogenen Dienstleistungen von Herstellern und Lieferanten. Mit 75 Prozent werden die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben bezuschusst.

