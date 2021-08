Rummikub-Spieler trainieren fürs Turnier

Leidenschaft

+ © Kempner Martin (mak) Die Vorbereitung läuft. Im Gemeindehaus am Kirchweg wird eifrig für Stadtmeisterschaften geprobt. Pro Jahr finden vier Meisterschaften in unterschiedlichen Städten statt. © Kempner Martin (mak)

Die Stadtmeisterschaft in Hilgen-Neuenhaus steht kurz bevor. Das Team um Lieselotte Eisenbach sucht immer neue Spieler.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Sie treffen sich im Saal der Stephanus-Gemeinde in Hilgen-Neuenhaus. Der Rummikub-Club um Organisatorin Liselotte Eisenbach gehört zu den aktiven Gruppen in Nordrhein-Westfalen. Die Stadtmeisterschaft steht kurz bevor, jetzt müssen die Fähigkeiten im Rummikub noch geschliffen werden, denn von den Gruppen aus Wuppertal, Ratingen und Bad Hönningen kommen zahlreiche starke Spieler nach Wermelskirchen, um den Gewinner untereinander auszumachen.

„Pro Jahr finden vier Stadtmeisterschaften statt, eine in jeder Stadt“, erklärt die Burscheiderin Brigitte Netten, die Rummikub schon seit den 80er-Jahren mit ihren Eltern spielt: „Als meine Eltern verstarben, habe ich einen Ort gesucht, wo man Rummikub spielen kann, denn in meiner Familie habe ich den Spielvirus nicht so recht verbreiten können“, sagt sie schmunzelnd.

Da kam ihr der Club von Eisenbach gerade recht: „Wir sind insgesamt etwa 50 Mitglieder, davon kommen regelmäßig um die 30 zum Spielenachmittag. Aber wir suchen natürlich immer neue Mitspieler“, erklärt Netten.

Drei oder vier Mitspieler braucht man für Rummikub, das in seinen Regeln dem Kartenspiel Rommé nicht unähnlich ist, aber eben mit Spielplättchen gespielt wird. Auf den 14 Plättchen, die jeder Spieler zu Beginn ausgeteilt bekommt, sind die Zahlen von eins bis 13 in vier verschiedenen Farben gedruckt.

Übung macht beim Spiel den Meister

RUMMIKUB SPIEL Rummikub ähnelt dem Kartenspiel Rommé, nur dass es mit Zahlenplättchen gespielt wird. Das in den 1930er Jahren von Ephraim Hertzano erfundene Spiel erschien in Deutschland erstmals 1980. TREFFEN Die Gruppe trifft sich einmal im Monat am Mittwoch ab 17 Uhr in der Stephanus-Gemeinde. Das nächste Treffen ist am Mittwoch, 14. Juni. Interessenten sind willkommen. TURNIER Am Samstag, 17. Juni, findet im Saal der Stephanus-Gemeinde in Hilgen-Neuenhaus, Kirchweg 13, die Stadtmeisterschaft im Rummikub statt.

Es gilt, entweder aufsteigende Zahlenreihen in einer Farbe oder mindestens drei gleiche Zahlen in verschiedenen Farben zu bilden. „Hat man mindestens 30 Punkte beisammen, kann man erstmals ablegen“, sagt Marlis Kuban, die ebenfalls schon seit vielen Jahren leidenschaftliche Rummikub-Spielerin ist. Um das Spiel ein wenig zu verschärfen, wird auf Zeit gespielt: „Zumindest bei den Meisterschaften, da hat man insgesamt nur eine Minute Zeit“, sagt Netten.

Kuban ist bereits seit den ersten Spielrunden im Jahr 2010 dabei. Auch sie hat das Spiel ihrer Familie nicht so recht schmackhaft machen können: „Aber wir treffen uns hier neben den offiziellen Spielnachmittagen auch immer wieder in kleiner Gruppe. Beispielsweise bei runden Geburtstagen – da wird dann nicht nur gefeiert, sondern eben auch die eine oder andere Partie Rummikub gespielt.“

Auf die Stadtmeisterschaft im Juni freuen sich die beiden schon: „Die Tische werden ausgelost, und dann muss jeder Tisch vier Spiele gegeneinander spielen. Im Anschluss wird durchgewechselt, insgesamt drei Mal“, sagt Netten. Wer nun gute Plättchen hat und auch clever tauschen kann, wird mit etwas Glück zum Stadtmeister gekürt.

„Die Wuppertaler sind immer recht gut“, sagt Kuban. „Einmal im Jahr ist dann die Deutsche Meisterschaft, die wird in diesem Jahr in Lüdenscheid ausgetragen.“ Hier waren die Hilgener Rummikub-Spieler auch schon erfolgreich. Liselotte Eisenbach ist 2009 Deutsche Meisterin geworden.

Und dann wenden sich die beiden wieder ihren Plättchen zu. Denn schließlich ist auch beim Rummikub am Ende derjenige der Meister, der vorher fleißig geübt hat.