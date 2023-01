46 Jahre bei der Stadtsparkasse.

Wermelskirchen. Nach 46 Jahren Sparkasse ist es soweit: Herr Dieter Roth geht in Rente. Seit 41 Jahren ist er das treue Gesicht am Schalter für die Kunden in Dabringhausen. Die letzte Woche des Jahres 2022 war also eine ganz besondere Woche für die Stadtsparkasse Wermelskirchen. Es ist nicht nur das Ende eines Jahres, sondern auch ein Abschied eines langjährigen und sehr geschätzten Kollegen, welcher eigentlich schon mit zum Inventar gehört.

Viele jüngere Mitarbeiter kennen Dieter Roth noch aus Kindertagen, so berichtete eine Kollegin darüber, dass Sie damals immer mit Ihrem Knax-Sparbuch zu Herrn Roth an den Schalter gegangen ist. Generell kann man sagen, dass er über all die Jahre eine sehr wichtige und geschätzte Konstante gewesen ist.

Der zukünftigen Zeit blicken er und seine Kollegen mit einem lachenden und weinenden Auge entgegen. Gemeinsam konnten sie zahlreiche Erlebnisse noch mal Revue passieren lassen, denn in der Zweigstelle Dabringhausen wurde für die Mitarbeiter und Kunden ordentlich aufgetischt. Mit Sekt und Fingerfood wurde dann ehrenvoll gefeiert und in Erinnerungen geschwelgt. Neben Kollegen kamen auch zahlreiche Kunden vorbei und wünschten ihm alles Gute und bedankten sich für all die Jahre, in der Dieter Roth ihnen immer zur Seite stand. kc