Rotes Kreuz nimmt mehr Aufgaben wahr

Jahresabschluss

Die Blutspende ist eine der wichtigsten Einnahmequellen für das DRK. Aber auch die Altkleidersammlung wirft viel ab.

Derweil ist der DRK-Kindergarten „Wunderwelt“ komplett ausgebucht. Es gibt in allen Abteilungen Veränderungen.

Von Walter Schubert

Der Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) blickt auf ein erfolgreiches, aber auch arbeitsreiches Geschäftsjahr zurück. Bei der Jahresversammlung informierten der Vorstand und die Abteilungsleiter über die Arbeit.

Schatzmeister Timm Remmel berichtete über einen ausgeglichenen Jahresabschluss. Blutspenden sind eine wichtige Einnahmequelle, gefolgt von den Altkleidersammlungen. Fahrzeuge, Personal, Einsätze, Gebäude und Materialkosten müssen davon bezahlt werden. „Es geht positiv aus, und wir konnten Rücklagen bilden“, sagte Remmel.

Sabine Ballsieper, Leiterin Arbeitskreis Blutspende, freute sich über eine Steigerung bei den Blutspenden: 1241 Blutkonserven konnten an das Blutspendenteam in Breitscheid übergeben werden. Im Vorjahr waren es 982 Konserven. 1398 Spender (davon 124 Erstspender) haben dies möglich gemacht.

„Bei 76 Kindern ist Schluss; mehr ist nicht erlaubt.“

Birgit Fischer, Leiterin DRK-Kindergarten

Für den Nachwuchs des Deutschen Roten Kreuzes ist immer eine aktive Jugendarbeit nötig. „Das Jugendrotkreuz besteht aus drei Gruppen. Jede trifft sich einmal in der Woche zum Spielen, Basteln und Kochen. Aber auch die Erste Hilfe und andere Bereiche des DRK werden vermittelt“, sagte Manuela Koepke, Leiterin der Jugendabteilung.

Fast immer und überall sind die Mitglieder des DRK dabei. Alle Veranstaltungen werden durch die Bereitschaft abgesichert. Stadtfeste, Kirmes, Nikolaus- und Sankt Martin-Umzüge, Sportveranstaltungen, Sommerfeste und Open Air-Konzerte – „all das passiert ehrenamtlich“, betonte Bereitschaftsleiter Bernd Koebke. Die Altkleidersammlung ist ein wichtiger Bestandteil geworden. 115 Tonnen wurden gesammelt und ein Erlös von 27.600 Euro erzielt.

„Ausgebucht“ heißt es beim Kindergarten „Wunderwelt“. „Durch die Schließung des Awo-Kindergartens haben wir zehn zusätzliche Kinder aufgenommen“, sagte Leiterin Birgit Fischer. 69 Mädchen und Jungen besuchten den Kindergarten, seit Sommer 2017 sind es 71, aktuell 74 Kinder.

„Bei 76 Kindern ist Schluss“, sagte Fischer, „mehr ist offiziell auch nicht erlaubt“. Die Arbeit in der Kita an der Berliner Straße mache nach wie vor Spaß, aber die Veränderungen seien nicht zu übersehen. „Die Eltern geben immer mehr in fremde Hände ab“, sagte Fischer. „Zu Hause wird nicht gespielt und nicht kommuniziert. Und Bewegung gibt es auch nicht mehr. Das alles sollen wir bei der Kinderbetreuung leiste

BLUTSPENDE OPEN-AIR-TERMIN´Der nächste und gleichzeitig der letzte Blutspendetermin in diesem Jahr findet am kommenden Dienstag, 19. Dezember, von 14 bis 18.30 Uhr am Platz vor dem Naturweihnachtsbaum an der Carl-Leverkus-Straße statt. Das Team des Roten Kreuzes hofft dann, auch viele Neuspender begrüßen zu dürfen. REGULARIEN Blut spenden kann jeder ab 18. Jahren, Neuspender bis zum 68. Geburtstag. Zur Blutspende sollte immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Männer dürfen sechs Mal und Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen.

n“. Und eine deutsche Sprachförderung ist nicht nur für Migranten-Kinder notwendig.

Die Neuwahlen erfolgten schnell und unkompliziert: Rainer Hussels (Vorsitzender), Christian Ay (stellvertretender Vorsitzender) und die beiden Beisitzer Kirstin Wirths und Christian Ballsieper wurden im Amt bestätigt. Timm Remmel bleibt Schatzmeister bis Ende Januar 2018. Bedingt durch eine Weiterbildung steht er dann nicht mehr zur Verfügung. „Bis dahin werden wir eine Nachfolge finden“, sagte Rainer Hussels. Der Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes ist gut aufgestellt mit engagierten Mitarbeitern, mit einem ausgeglichenen Haushalt und mit vielen Aufgaben im neuen Jahr.