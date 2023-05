Helfen

+ © Christian Beier Blutspenden werden dringend benötigt. © Christian Beier

Den nächsten Blutspende-Termin in Wermelskirchen bietet der Blutspendedienst West am Dienstag, 6. Juni, von 15 bis 19.30 Uhr im Bürgerzentrum an der Telegrafenstraße an.

Das Deutsche Rote Kreuz weist immer wieder darauf hin, dass Blutspenden gerade in den Sommermonaten knapp sind und dringend benötigt werden. -acs-