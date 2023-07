Rotarier haben einen neuen Präsidenten

Wolfram von Borzeszkowski übernimmt die Rotary-Präsidentschaft von Peter Wurm. Im Vorstand gibt es auch weitere neue Gesichter.

Wermelskirchen. „Freundschaft gibt Hoffnung“ – das ist das Motto des neuen Präsidenten des Rotary Clubs Remscheid-Lennep, Wolfram von Borzeszkowski. Er trat das Amt am Donnerstag im Hotel Schwanen in Wermelskirchen an, mit der Präsidentenkette um den Hals. Sie ist verziert mit den Wappen der Städte im Gebiet Remscheid-Lennep sowie denen des befreundeten Clubs in Oss in den Niederlanden.

Der Rotary Club ist ein Wohltätigkeitsclub, der sich selbst die Richtlinie „selbstlos dienen“ vorgibt. Er hat in Deutschland und auf der Welt viele Ortsgruppen wie in Remscheid-Lennep, die freiwillig Veranstaltungen und Spenden für wohltätige Zwecke in ihrer Region organisieren. Innerhalb der Organisation treffen sich die Mitglieder wöchentlich, zum Beispiel für Vorträge. Von seinen Mitgliedern erwartet der Club Weltoffenheit, Engagement, Integrität und „herausragende berufliche Leistungen“, wie es auf der der Website von Rotary Deutschland heißt.

Zum Gebiet des Rotary Clubs Remscheid-Lennep gehören Remscheid, besonders Lennep und Lüttringhausen, Hückeswagen, Radevormwald sowie Wermelskirchen, wo Wolfram von Borzeszkowski am Donnerstag seine Antrittsrede hielt. Er ist seit 25 Jahren Richter am Amtsgericht Remscheid. Auf der Rotary-Veranstaltung betonte er die große Last, die das Amt mit sich bringt und dass der Präsident auf die Unterstützung aller Club-Mitglieder angewiesen sei. Wie üblich rief er für seine Amtszeit ein Motto aus: „Freundschaft gibt Hoffnung“, angelehnt an das Motto des amtierenden Rotary-Weltpräsidenten Gordon R. McInally, „create hope in the world“. Er wolle durch die Arbeit des Clubs Hoffnung nach außen tragen, durch Freundschaften könnten die Mitglieder sich diese zudem untereinander geben.

Das bestimmnende Thema der Rotarier ist seit Monaten die Inflation

Von Borzeszkowski ist bis zum 30. Juni 2024 im Amt. Welche Projekte in welchem Umfang in dieser Zeit unterstützt werden, wurde noch nicht verraten. Im anschließenden Gespräch ließ der neue Präsident jedoch durchblicken, dass man wieder mit der Kinderschutzambulanz zusammenarbeiten werde. Die Unterstützung von Flüchtlingen und Kultureinrichtungen sieht er nach wie vor als zentrale Aufgaben. Außerdem blickte er voraus: „Ich rechne damit, dass auch mich das Thema Inflation beschäftigen wird.“ So ging es auch schon seinem Vorgänger, Peter Wurm. Der bleibt, wie üblich, noch ein Jahr im Vorstand und unterstützt seinen Nachfolger.

Besonders im Winter seien die gestiegenen Preise das dominante Thema seiner Amtszeit gewesen, weshalb der Rotary Club Remscheid-Lennep auch an die Tafel gespendet habe. In einer gesonderten Aktion hatten viele Mitglieder ihre Energiepreispauschale, welche die Bundesregierung im Herbst an die Bürger zahlte, an die Tafel weitergegeben. Wurm hatte sich bei seinem Amtsantritt vorgenommen, nach der Corona-Hochphase wieder intensiveren Kontakt zwischen den Mitgliedern herzustellen. Auf die Frage nach einem Fazit antwortete er: „Ich finde, das ist uns gut gelungen.“ Wurm bedankte sich auf der Veranstaltung zum Abschied bei seiner Frau: „Bei diesem Amt ist es wichtig, Rückhalt Zuhause zu haben, und den hatte ich immer.“

In weiteren Amtswechseln für das neue „rotarische Jahr“ löst Guido Schmidt Tim Heistermann als Clubmeister ab. Die neue Sekretärin ist Annemie Greuling-Hugendubel, sie übernimmt für Rolf Körschgen. Schon jetzt fiebern sie und der gesamte Rotary Club Remscheid-Lennep dem kommenden Jahr entgegen: Am 6. April 2024 wird das 60-jähriges Bestehen gefeiert. tsi