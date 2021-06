Rollsportler erhalten Unterstützung

Jugendfreizeitpark

+ © Nadja Lehmann Peter Siebel und Hans-Erwin Hermann (3. und 4.v.r.) haben im Namen der Freiwilligenbörse eine Spende zum AJZ Bahndamm mitgebracht. © Nadja Lehmann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Nadja Lehmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Nadja Lehmann schließen

Jugendfreizeitpark braucht Spenden. Für die Realisierung gab es jetzt 1000 Euro von der Freiwilligenbörse.

Von Nadja Lehmann

Ein letztes Mal, so hoffen die Aktiven rund um den AJZ Bahndamm, werden sie dort am 31. August mit der „Minirampen-Jam“ die Saisoneröffnung feiern. „Das hat schon Tradition“, sagt Marco Lerch, Vorsitzender von „Rollrausch“, der sich auf Contest, Tricks, auf Bands und DJ freut. „Wir holen uns Unterstützung und hoffen auf weitere Spenden“, ergänzt Frank Kaluscha als AJZ-Vertreter.

Die Spenden sollen den Weg zur Zukunft ebnen – und diese soll für die Skater nicht mehr an der Wolfshagener Straße, sondern im Jugendfreizeitpark an der Dellmannstraße liegen. Am Donnerstagabend griffen deshalb Peter Siebel und Hans-Erwin Hermann von der Freiwilligenbörse den Vereinen wie „Rollrausch“, Skaterverein „Flipoff“ und CVJM mit einer Spende von 1000 Euro unter die Arme.

„Wir sehen das als eine Kooperation zwischen Jung und Alt“, heben Siebel und Hermann hervor. „Das war unsere Grundidee: Wir tun etwas für die Jugend, und diese für uns.“

Langen Atem haben die Skater und Inliner stets bewiesen, auch Eigeninitiative. „Hier ist alles aus Freiwilligen-Arbeit entstanden“, sagt Marco Lerch und verweist auf Rampen, Sitzgelegenheiten, Biergarten des AJZ. Doch die Rampen sind durch die Witterung marode geworden, wie Frank Kaluscha deutlich macht: „Das geht an die Substanz des Holzes. Die große Rampe ist nicht mehr reparaturfähig, in die kleine haben wir gerade 1000 Euro investiert.“

+ Standpunkt von Nadja Lehmann © RGA

Geld, das eigentlich an anderer Stelle fehlt. Denn der Standort ist Provisorium, die Aktiven hoffen auf den Jugendfreizeitpark, der an der Dellmannstraße mit Skater- und Multifunktionsfeld entstehen soll. Er ist das erste Projekt des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzepts und wird zu 70 Prozent vom Land gefördert. Kosten insgesamt: rund 700 000 Euro. Bleibt der Eigenanteil der Stadt. „Aus eigenen Mitteln kann die Stadt Wermelskirchen ihren Anteil derzeit nicht aufbringen“, heißt es im Flyer der Stadtverwaltung, in dem sie um Spenden bittet. Mit im Boot als Spendensammler: „Rollrausch“, CVJM, der Allgemeinde Deutsche Fahrradclub, Ortsgruppe Rhein-Berg/Oberberg, und „Flipoff“. Gebraucht werden etwa 225 000 Euro. „Ein Großteil soll aus Spendenmitteln aufgebracht werden“, hatte Bürgermeister Rainer Bleek erklärt, der diesbezüglich bei Firmen und Unternehmen selbst anklopft. Einen ersten Grundstock bildeten rund 50 000 Euro, die vom Projekt Kunstrasenplatz Dabringhausen zurückgeblieben seien, wie Frank Kaluscha sagt: „Davon wurden erste Planungen bestritten.“ Als Ziel nennt er, zehn Prozent der Summe zusammenzukriegen. „Wir würden es richtig finden, wenn der Steuerzahler auch etwas dazu gibt, denn er nutzt den Jugendfreizeitpark ja auch.“

Rat wird im Dezember über das Projekt beraten

Grünes Licht dazu wird schlussendlich der Rat geben müssen, der im Dezember tagt. „Da brauchen wir Mehrheiten“, sagt Kaluscha, der für die Grünen selbst im Rat sitzt. Bis dahin läuft die Spendenaktion.

JUGENDFREIZEITPARK BAU Skater, Inliner, BMX-Fahrer sollen auf dem Gelände an der Dellmannstraße ebenso Platz finden wie ein Multifunktionsfeld für Basketball, Streetball und Inlinehockey. Das Spendenaufkommen beträgt bisher auf dem städtischen Konto 18 200 Euro, so Jugendreferentin Töbelmann. Auf dem Online-Spendeportal sind es rund 7600 Euro. SPORT 2012 mussten die Skater aus der Top-Zoo-Halle ausziehen und hoffen nun auf ein dauerhaftes Domizil. Das Gelände sollte zwischendurch auch an zwei Autohäuser verkauft werden.

Von Förderseite indes ist schon ein positives Signal gekommen, wie Jugendreferentin Katja Töbelmann weiß: „Die Bewilligung ist da, zur Zeit wird an der Ausfertigung des Bauantrags gearbeitet. Im Herbst müsste er fertig sein und geht im Dezember in den Rat.“ Die fehlenden Mittel müssten dann bereit gestellt werden, folgen würden Ausschreibung und Vergabe: „Im Frühjahr könnte Baubeginn sein“, ergänzt Frank Kaluscha. Bisher zeigt die Online-Spendentafel, wie Katja Töbelmann bekanntgibt, rund 7600 Euro an. Ob und wie viel Wermelskirchener Firmen gespendet haben, weiß derzeit nur der Bürgermeister selbst, sagt Sprecherin Kirstin Wirtz auf Anfrage. Und bis Montag ist er noch im Urlaub. » Standpunkt