Robotik, neue Medien, künstliche Intelligenz: Verein nimmt Grundschüler mit in die Zukunft

Die Arbeit mit Robotern gehört zur Arbeit von Rockid one in den Grundschulen.

Die Idee von „Rockid one“ ist es, die Kinder schon frühzeitig für digitale Themen zu begeistern, gleichzeitig aber auch der Möglichkeit einer Ausbildung wieder mehr Raum zu verschaffen.

Von Anja Carolina Siebel

Wie funktioniert eigentlich ein Lernroboter? Was kann der alles? Und wie gehe ich als Schüler verantwortungsvoll mit neuen Medien um? Antworten auf diese und andere Fragen rund um Medien und Bildung möchten die Aktiven des Vereins „Rockid one“ aus Wermelskirchen geben. Und das wollen nicht die Vereins-Chefs Mario Schwarz und Marco Frommenkord selbst tun – sondern sie lassen es jene machen, die altersmäßig und thematisch näher an den Dritt- und Viertklässlern dran sind.

Unter dem Motto „Azubis an Schulen“ vermitteln unter dem Schirm von „Rockid one“ Auszubildende verschiedenster Unternehmen den Kindern den Umgang mit neuen Medien. „Das sind nicht unbedingt IT-Unternehmen, sondern Firmen aller Branchen“, erklärt Marco Frommenkord.

Es war im Jahr 2019, als Vereinsgründer Mario Schwarz durch seine jüngste Tochter, die damals die Grundschule besuchte, Einblicke in den Schulalltag bekam. „Ich erlebte, dass da zwar schon viel Hardware vorhanden war, etwa Whiteboards oder Tablets“, sagt Schwarz. „Aber es fehlte vielfach an Anwendung, denn die Lehrer haben einfach keine Zeit, den Schülerinnen und Schülern neue Medien so zu vermitteln, wie es eigentlich nötig wäre.“ Also erarbeitete Schwarz ein Konzept, um die Inhalte rund um digitale Chancen und Herausforderungen an die Grundschulen zu bringen. An den Schulen, in den Unternehmen und im Rathaus traf er auf offene Türen. Zunächst in Wermelskirchen, dann in der Region, später auch in anderen Bundesländern. „Man hat richtig bemerkt, wie groß der Bedarf ist“, sagt der Gründer.

Kurze Zeit später war „Rockid one“ mit Mario Schwarz und einem kleinen Gründerkreis entstanden. Zuerst nur in Wermelskirchen und Umgebung aktiv, erstreckt sich die Arbeit des Vereins inzwischen auf vier Bundesländer. Tendenz steigend.

Das Prinzip: Auszubildende erklären Grundschülern neue Medien. „Das können Modellbauer, Verwaltungsangestellte, Banker, aber auch ITler sein“, sagt Mario Schwarz. Das Projekt dauert an einer Schule acht bis zwölf Wochen und richtet sich an dritte und vierte Klassen von Grundschulen. Dabei betrage der Gesamtzeitaufwand pro Woche und Azubi etwa eineinhalb bis zwei Stunden. „Die Azubis bringen als sogenannte „Generation Z“ das Wissen mit, das wir für die Medienstunden benötigen. Wir kanalisieren das anhand des so genannten Medienkompetenzrahmens dann in Inhalte“, erklärt Mario Schwarz.

Als einen Grund für den Azubimangel führt Marco Frommenkord das aus seiner Sicht bei vielen seit über 20 Jahren bestehende Credo an: „Kind, du musst auf das Gymnasium und dann studieren." „Dadurch fehlen viele Kinder in den Alternativ-Schulen zum Gymnasium, wie etwa der Realschule. In diesen Schulen war aber in der Vergangenheit der Hauptanteil der Auszubildenden zu finden", findet Frommenkord. Deshalb sei es auch Aufgabe des Vereins, zu vermitteln, dass Geschick und fachliche Qualifikation nicht nur an der Universität vermittelt werden können. Und dass sie Verantwortung übernehmen können, zeigen die Azubis in den Medienstunden unter dem Schirm von „Rockid one".

„Die Auszubildenden sind nicht nur in der fachlichen Verantwortung der Themen, sondern übernehmen auch das Projektmanagement in den Schulklassen“, erklärt Marco Frommenkord. „Und das macht ihnen große Freude.“ Zusammen mit den Lehrkräften als pädagogische Stütze bilde ein solches Team eine Lernatmosphäre, „die für alle Beteiligten viele Vorteile bietet.“

Oft würden sie gefragt, warum nicht auch Studenten die Medienstunden übernehmen könnten. „Wir brauchen eine gewisse Vorauswahl, die die Ausbilder treffen können“, begründet das Mario Schwarz. „Denn die Arbeit an Grundschulen ist immerhin sehr sensibel; das kann nicht jeder machen.“

Verein

Der Verein „Rockid one“, im Sommer 2021 gegründet, hat sich zum Ziel gemacht, die digitale Bildung an Grundschulen voranzutreiben und Ausbildung mehr in den Fokus zu rücken. Dem Vorhaben hat sich nun auch die Bildungsallianz des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft (BVMW) angeschlossen.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Wertvolle Arbeit

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Wertvolle Arbeit

Auszubildende erklären Grundschülern die digitale Welt. So könnte man in Kürze die Arbeit von „Rockid one“ zusammenfassen. Eine wertvolle Arbeit, denn theoretisch ist da vielleicht vieles vorhanden. Zum Beispiel Hardware wie Whiteboards oder Tablets. Praktisch lässt sich das alles aber schwierig an. Das hat zuletzt die Corona-Pandemie gezeigt. Viele Lehrer fühlen sich mit dem Thema überfordert und schaffen es nicht, auch noch die neuen Medien in ihren Unterrichtsplan zu integrieren.

Hinsichtlich der Einführung Künstlicher Intelligenz (KI) stellt sich die Frage, wie an den Schulen mit ChatGPT und anderen vergleichbaren Angeboten umgegangen werden soll. „Rockid one“ kann da unterstützen. Und das, indem nicht von oben herab erklärt wird, sondern auf Augenhöhe – mit Azubis an Schulen. Ein Konzept, das verständlicherweise allen beteiligten großen Spaß macht. Und schließlich sicher auch Früchte trägt. Inzwischen bundesweit.