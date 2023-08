„Rocket Man“ kommt ins Haus Eifgen

Wermelskirchen. Der „Rocket Man“ kehrt zurück nach Wermelskirchen: Am heutigen Freitag, 18. August, gastiert der ehemalige Gewinner von „The Voice Of Germany“, Andreas Kümmert, ab 20 Uhr im Haus Eifgen. Mit seiner Eigenkomposition „Simple Man“ gewann Kümmert vor zehn Jahren die TV-Show, was ihm zum Durchbruch verhalf. Seitdem ist er mit seiner einzigartigen Blues- und Soulstimme unterwegs und im Gegensatz zu vielen Teilnehmern derartiger TV-Formate nach wie vor erfolgreich.