„Rock am Markt“ zieht um zum großen Weihnachtsbaum

Konzert

Die Planung für den 9. und 10. Juni steht. Roxx-Busters treten auf.

Von Sebastian Radermacher

Aus einer Übergangs- wird eine Dauerlösung: Die Musik-Veranstaltung „Rock am Markt“, die sich in Wermelskirchen etabliert hat, wird in Zukunft nicht mehr am Markt, sondern dauerhaft auf der Fläche unterhalb des großen Weihnachtsbaums an der Carl-Leverkus-Straße stattfinden. Das berichtet André Frowein, Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins „WiW“. „Es war eine einstimmige Entscheidung, die wir gemeinsam mit Vertretern der Stadtverwaltung, der Polizei und der Feuerwehr getroffen haben“, sagte er auf Anfrage.

Im vergangenen Jahr war es der großen Bühne für die Band Just Pink geschuldet, dass „Rock am Markt“ nicht am Markt, sondern auf der Fläche unterhalb des Weihnachtsbaums stattfand. Frowein sagte bereits vor einem Jahr, dass man bei „WiW“ oft darüber nachgedacht habe, welcher Standort der beste für „Rock am Markt“ sei. Heute sagt er: „Wir haben Pro und Contra abgewogen und uns entschieden, künftig die Fläche am Weihnachtsbaum zu nutzen.“

Am Marktplatz seien die unterschiedlichen Ebenen eines der Hauptprobleme. „Es gibt dort Treppen und Mauern – dann besteht die Gefahr, dass jemand stürzt und sich verletzt“, erläutert Frowein. Die Fläche an der Carl-Leverkus-Straße sei eben, „und es gibt dort Fluchtwege in alle Richtungen“, erläutert Frowein.

Marktplatz soll weiter eine Rolle spielen

Trotzdem lege der Stadtmarketingverein weiterhin den Fokus auch auf den Marktplatz, der seit dem Umbau bei Veranstaltungen nicht so integriert und angenommen wird wie von allen Seiten erhofft. „Wir versuchen, den Markt zu beleben“, betont Frowein. Ein Beispiel sei „Das Fest“ am kommenden Sonntag: Aus der WiW-Arbeitsgruppe heraus habe sich eine Gruppe zusammengeschlossen, die den Bereich mit Leben füllen wird.

Der Stadtmarketingverein hat die Planung für „Rock am Markt“ in diesem Jahr abgeschlossen: Am Freitag und Samstag, 9. und 10. Juni, werde es einige musikalische Höhepunkte geben, kündigt Frowein an. Sechs Bands werden auftreten – am Freitag geht’s um 18.30 Uhr los, am Samstag bereits um 16.30 Uhr. Ende ist jeweils gegen 23 Uhr. Einen Höhepunkt verrät Frowein bereits: „Am Samstag tritt ab 21.30 Uhr die Band Roxx-Busters auf und präsentiert Cover-Rock aus den 70er und 80er Jahren – live ist die Formation einfach sensationell.“