Rock am Silberberg mit der Band Framework

Bei Tura Pohlhausen steigt am 17. Juni wieder ein Open-Air-Konzert.

Wermelskirchen. Tura Pohlhausen lädt erneut zum Rock am Silberberg ein. Der Tura-Geschäftsführer freut sich schon: „Wer die Stimmung im vergangenen Jahr miterlebt hat, ist sicher nicht verwundert, dass wir zu unserem 27. Open Air wieder ‚Framework‘ verpflichtet haben“, sagt Dirk Hohlmann. „Die beliebte Coverband mit ihrem umfangreichen Repertoire an angesagten Rock- und Popsongs aus den 1970er Jahre bis heute sowie aktuellen Chartsongs belegte eindrucksvoll, dass für sie der Spaß an der Musik, Freude am Spielen und die Einbeziehung des Publikums wichtig ist.“

Das sei auch ein Grund, warum Rock am Silberberg in 2022 so eine großartige Veranstaltung und ein toller Abend gewesen sei. Los geht es mit dem Rock am Silberberg am Samstag, 17. Juni, ab 20 Uhr, Einlass ist bereits eine Stunde vorher. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 15 Euro, im Vorverkauf sind die Tickets für 12 Euro zu erhalten, und zwar bei Lebensmittel/Post vom Stein, Oberpohlhausen 40; Lotto/Toto Duran am Busbahnhof und natürlich im Vereinsheim von Tura Pohlhausen, dienstags ab 17.30 Uhr, sonntags 13 bis 15 Uhr sowie bei Vorstandsmitgliedern: www.tura-pohlhausen.org. fbu