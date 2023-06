Rock am Markt – die pure Lebensfreude

Abend für Abend rund 200 Besucher – viele kamen auch aus dem Umland.

Von Dela Kirchner

Wermelskirchen. Wer braucht schon „Rock am Ring“, wenn er „Rock am Markt“ haben kann? Zugegebenermaßen werden am vergangenen Wochenende ein paar Menschen mehr am Nürburgring gewesen sein als in der Wermelskirchener Innenstadt – aber das Eifeler Publikum kann kaum enthusiastischer gewesen sein als die Menschenmenge vor der Bühne am Samstagabend.

+ Am Samstag eröffnete „Replik“ den Abend. © Doro Siewert

Festivalstimmung ist vielleicht die beste Beschreibung für das, was sich den Zuschauern vor der Bühne darbot. Schon von weitem waren die laute Musik und das fröhliche Stimmengewirr zu hören, bevor der verführerische Duft von gegrillten Würstchen die Besucher der Veranstaltung empfing. Der geplante Platz respektive der Zuschauerraum vor der Bühne reichten bei Weitem nicht dazu aus, um allen Feierwütigen am Samstagabend Platz zu bieten; rund um das Festivalgelände waren alle Straßenecken und sogar der befestigte Hang voller Menschen, die sich sehr offensichtlich auf ein unbeschwertes Wochenende bei Bier und Musik gefreut hatten und dankbar dafür waren, dass Corona-Beschränkungen nicht mehr existierten. Mehr noch – inmitten fröhlicher und tanzender Rockfans schien die Pandemie plötzlich schon ewig weit entfernt.

Während die vorletzte Band des Samstagabends, „Hartmann“, mit „Whatʼs Up?“ von den „4 Non Blondes“ und „Smells Like Teen Spirit“ von „Nirvana“ allmählich zum Finale ihres Auftritts gelangte, wurde die anschließende Pause bis zum Höhepunkt des Abends in ausgelassener Stimmung zur Stärkung und zur Organisation des Getränkenachschubs genutzt. Und für die Steigerung der Vorfreude auf „Kontrollverlust“. „Es ist fantastisch“, strahlte Katja Werner (45) aus Dabringhausen. „Man fühlt sich bei allen Hits aus meiner Jugend direkt wieder jung.“ Und wurde von ihrer Begleitung in Richtung einer der Bierstände gezogen.

+ Mit dabei auch die Wermelskirchener Band „Hartmann“. © Doro Siewert

Am Samstagabend lag die Besucherzahl geschätzt bei mehr als 2000 und am Freitag nur unwesentlich darunter. Seit 2013 gibt es die Veranstaltung „Rock am Markt“ in Wermelskirchen und die diesjährigen Besucherzahlen überstiegen – so ganz ohne Corona – die Zahlen des vergangenen Jahres bei Weitem. „Mittlerweile sind wir weit über die Grenzen der Stadt bekannt“, freute sich André Frowein, Vorsitzender der WiW, die für die meisten Veranstaltungen in Wermelskirchen sorgt. „Wir haben Besucher aus Leichlingen, Remscheid, Wuppertal und Solingen gehabt – und sogar aus Münster. Natürlich steht und fällt eine Veranstaltung wie diese mit dem Wetter und wir sind sehr dankbar für die exzellenten Bedingungen in diesem Jahr.“ Tagsüber ein erfrischender Wind und abends eine leichte Jacke – zum Tanzen perfekt.

„Ihr wollt richtig ausrasten? Dann seid Ihr hier richtig!“

„Wir sind unglaublich dankbar dafür, dass wir in diesem Jahr sogar 20 ehrenamtliche Helfer mehr hatten als in den Vorjahren. Rund 90 Helferinnen und Helfer haben eine Veranstaltung wie diese erst möglich gemacht. Außerdem ist die BEW seit acht Jahren unser treuer Sponsor und unterstützt unsere Arbeit.“

Das Rockfestival in der Innenstadt, umsonst und draußen, finanziert sich einzig und allein über den Verkauf der Getränkebecher und Getränke. „Es macht unglaublich viel Spaß, selbst auf dem Bierwagen zu helfen und sich als Teil der Veranstaltung zu fühlen.“ beschreibt Andre Frowein. „Unsere Ehrenamtler sind die DNA von Wermelskirchen.“ Nach einem akustischen Start mit „Oh Rooster“ am Freitagabend rockte Europas beste „Bon Jovi“-Coverband aus Velbert die Bühne. Am Samstag eröffnete „Replik“ das Festival, wurden dann von „Hartman“ abgelöst um dann ihrerseits an „Kontrollverlust“ zum großen Finale zu übergeben. Die bereits in ihrem Intro deutlich machten, was die Zuschauer erwarten würde: „Ihr wollt richtig ausrasten? Dann seid Ihr hier richtig!“ Verpackt in schnelle Gitarrenriffs, treibende Drums und punkig anmutende Klänge werden dann auch Hits wie „Walking on Sunshine“, „Alles nur geklaut“ oder „Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann“ tauglich für ein Rockfestival. Das im Übrigen einen bunten Strauß an rockigen Klängen zu bieten hatte. Freuen kann sich das rockbegeisterte Publikum bereits auf die Wiederholung im kommenden Jahr: „Rock am Markt findet immer am ersten Juniwochenende ohne Feiertag statt – daher im kommenden Jahr am 07. und 08. Juni“, schürte Frowein bereits jetzt die Vorfreude. Besonders erfreulich: Der Kontakt zu den umliegenden Anwohnern ist gut – die meisten feiern einfach mit. Und wem es zu laut ist, der nutzt das Wochenende für einen Besuch bei Freunden und Familie.

Standpunkt von Anja Carolina Siebel: Das hat gerockt

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Menschenmassen vor einer Bühne, fulminante Auftritte und echt gute Musik. Klingt nach Party in einer Metropole; die Fete fand am Wochenende aber tatsächlich im beschaulichen Wermelskirchen statt. Und vor allem eines stimmte: die Stimmung. Das war vielleicht schon immer so bei dem Erfolgskonzept „Rock am Markt“. Aber irgendwie scheint es jetzt, nach der Corona-Pandemie und ihren vielsietigen Einschränkungen, noch ein bisschen mehr zu rocken. Sogar mehr ehrenamtliche Helfer hatten sich gemeldet, um zum Gelingen der beliebten Veranstaltung beizutragen, berichten die Initiatoren von WiW.

Und – man kann es im Grunde nicht oft genug betonen – ohne den Einsatz von Ehrenamtlern und freiwilligen Helfern wären solche Veranstaltungen überhaupt nicht möglich. Rund 2000 Gäste hatten sowohl am Freitag als auch am Samstag ihren Spaß. Und das ist einfach unbezahlbar für Wermelskirchen.