Ringen um städtischen WiW-Zuschuss

Jährlicher Beitrag für den Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ könnte erhöht werden.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Keine Einigung in Sicht: Die Kommunalpolitik ringt heftig um den jährlichen Zuschuss, den die Stadt an den Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) zahlt. Der Haupt- und Finanzausschuss konnte sich nach längerer Diskussion nicht verständigen und vertagte die Entscheidung in die Sitzung des Stadtrats am kommenden Montag, 15. Mai.

Die Debatte in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses ausgelöst hatte ein gemeinsamer Antrag von CDU, Bürgerforum (Büfo) und Freien Wählern. Darin fordern die drei Stadtratsfraktionen, dass der jährliche Zuschuss von der Stadt Wermelskirchen an WiW in Höhe von 60 000 Euro beibehalten und um weitere 20 000 Euro auf insgesamt 80 000 Euro erhöht werden soll.

Die WiW-Arbeit ist weit über die Stadtgrenzen hinaus sichtbar

Demnach solle die Aufstockung zunächst befristet für zwei Jahre gelten. Zur Begründung führen CDU, Büfo und Freie Wähler die WiW-Arbeit, die weit über die Stadtgrenzen hinaus sichtbar sei, an. Beispielhaft nennen die Fraktionen die Serie der Feierabend-Märkte, die erfolgreiche Premiere der „Connect“-Ausbildungsmesse, die Verkaufsoffenen Sonntage oder Veranstaltungen wie „Rock am Markt“.

„Die Begründung ist schlüssig“, konstatierte der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Henning Rehse, im Haupt- und Finanzausschuss und erweiterte den von seiner Partei mit gestellten Antrag: „Nicht schlüssig ist die Befristung der Erhöhung auf zwei Jahre, denn einen Finanzierungsvorbehalt gibt es ja eh immer.“

Der Christdemokrat Michael Schneider, dessen Fraktion genauso zu den Antragstellern gehört, sprang Rehse bei: „Wir haben mit einer Entfristung der Erhöhung von 60 000 auf 80 000 Euro kein Problem.“

Ein Problem sahen indes Jochen Bilstein, Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten, und der Fraktionssprecher der Grünen, Stefan Janosi. „Wir sind der Meinung, dass die jährlichen 60 000 Euro weiter gezahlt werden sollen, aber das die Erhöhung um 20 000 Euro in die kommenden Haushaltsplanberatungen integriert werden soll.“ Stefan Janosi stellte fest: „Wir schätzen die WiW-Arbeit sehr und sind dafür, die 60 000 Euro-Bezuschussung zu verlängern, aber bei 80 000 Euro gehen wir nicht mit.“

Dem Antrag folgen wollte auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Marco Frommenkord nicht: „Der Einsatz von WiW ist fast unbezahlbar, da reichen selbst 80 000 Euro nicht aus. Jedoch sollten wir die Erhöhung des Zuschusses um 20 000 Euro als Option mit in die Haushaltsplanberatungen nehmen, um dann einen großen Konsens zu erzielen.“

Der Büfo-Fraktionsvorsitzende Oliver Platt verteidigte das Ansinnen des Antrags und betonte: „Wir müssen das anders sehen. WiW wartet ja auch nicht und hat unter anderem mit ‚Connect‘ vorgelegt – also sollten wir nachlegen.“

Bürgermeisterin Marion Lück machte aufmerksam: „Zur Zeit fehlt für den WiW-Zuschuss die Deckung im aktuellen Haushalt und dann für 2024 auch. Der Beschluss sollte in den Stadtrat verschoben werden. Von der Verwaltung unterbreiten wir im Rat einen Vorschlag zur Deckung des Betrags in 2023 – nicht mehr und nicht weniger.“

Dazu stellte Frank Kaluscha (Die Grünen) fest: „Dann muss von den Antragstellern ein Kompensationsvorschlag her – der wird ja sonst bei allen anderen Anliegen und Anträgen auch immer gefordert.“

Der CDU-Fraktionschef Michael Schneider kommentierte, dass er die Diskussion „beschämend“ finde. Dagegen verwehrte sich der Liberale Marco Frommenkord: „Alle schätzen die WiW-Leistungen, aber es ist im Moment keine Kompensation vorhanden. Wir bieten ja schließlich weitere Beratungen an und wischen das Anliegen nicht einfach vom Tisch.“

Dem Einwurf der Bürgermeisterin folgte der Haupt- und Finanzausschuss schließlich und verabredete, auf Basis des angekündigten Verwaltungsvorschlags im Stadtrat erneut zu diskutieren und eine Entscheidung zu fällen.

Marketingverein

Der WiW-Vorstand besteht aktuell aus dem ersten Vorsitzenden André Frowein, der zweiten Vorsitzenden Kirstin Wirtz, der Geschäftsführerin Jasmin Riemann, dem Schatzmeister Jörg Hausmann sowie der Schriftführerin Inga Manderla. Ehrenvorsitzender ist Henning Conrads. Der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) hat eine Geschäftsstelle an der Telegrafenstraße 9 im Gebäude der Hauptniederlassung der Stadtsparkasse Wermelskirchen.

