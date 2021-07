Richterin will nicht auf eine Aussage des Opfers verzichten

Gericht

+ © Symbolfoto: Peter Steffen/dpa © Symbolfoto: Peter Steffen/dpa

Beim Prozess-Auftakt fehlte junge Wermelskirchenerin.

Von Sigrid Schulz

Es ist ein ungewöhnlicher Fall, der seit gestern vor dem Schöffengericht in Bergisch Gladbach verhandelt wird. Am Ende des ersten Verhandlungstages kamen alle Beteiligten zu dem Schluss: „Das ist ein Verfahren, das keiner will.“

Vor einem Jahr soll eine junge Wermelskirchenerin Opfer von räuberischer Erpressung durch einen 23-Jährigen aus Kürten geworden sein. Das Opfer ist Autistin und hatte den Angeklagten ausgerechnet durch einen Verein für behinderte Menschen kennengelernt. Vielleicht hatte sie sich auch in den attraktiven jungen Mann verliebt. Fest steht, der Angeklagte hatte von seinem Opfer bei zwei Treffen Geld erbeutet. Laut Anklage hatte er seinem Opfer erzählt, dass er erpresst werde. Falls die junge Frau ihm kein Geld geben werde, würde er sie zu den Erpressern mitnehmen. „Dann kannst du sehen, wie erst ich und dann du verprügelt wirst.“ Um seine Forderung zu unterstützen soll der 23-Jährige der jungen Frau ein Foto von sich selbst mit einem blauen Auge übersandt haben.

„Das war ein altes Karnevalsfoto“, erklärte der Angeklagte. Er habe seinem Opfer nur gesagt, dass er selbst verprügelt werde, von Gewalt gegen die junge Frau sei keine Rede gewesen.

Ein Video zeigt Angeklagten und Opfer am Geldautomaten

Sicher ist, dass der Angeklagte mit seinem Opfer bei einer Bank in Wermelskirchen gefilmt wurde, als das Opfer Geld abhob. „Ich hatte ihr schon alles gestanden und das Geld zurückgezahlt“, beteuerte der Angeklagte. Tragischerweise hat das Opfer die Tat nicht gut überstanden. Laut ihrem Betreuer hatte sie so gelitten, dass sie ihren Arbeitsplatz wechselte und epileptische Anfälle erlitt. Vor Gericht konnte die junge Frau nicht aussagen, weil sie sich aufgrund akuter Suizidgefahr in einem Krankenhaus aufhält.

Inzwischen wurde bei dem Angeklagten ebenfalls eine, wenn auch leichte, Form des Autismus diagnostiziert. Die Staatsanwaltsanwältin betonte, dass die Gesetze eine Einstellung nicht zulassen. Die Vorsitzende Richterin Birgit Brandes entschied, dass die Gerichtshilfe mit dem Opfer im Krankenhaus sprechen soll, weil das Gericht auf eine Aussage des Opfers weder für eine Verurteilung noch für eine Einstellung verzichten kann. Der Prozess wird fortgesetzt.