Rhombus: Rat soll jetzt entscheiden

In der Sitzung des Hauptausschusses und des Ausschusses für Stadtentwicklung wurde öffentlich nur beraten.

Wermelskirchen. Zu Beginn gab es große Worte. Von einer „historischen Chance“ sprach etwa Bürgermeisterin Marion Lück in der gemeinsamen Sitzung des Hauptausschusses und des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr. Die Sitzung war extra von der Verwaltung anberaumt worden, um die Ortspolitiker in Vorbereitung auf die Ratssitzung am kommenden Montag über Details des Vertragsabschlusses mit den Eigentümern des Rhombus-Geländes zu informieren.

Jochen Bilstein, Fraktionsvorsitzender der SPD, konstatierte: „Das Ergebnis wird diese Sitzungen im Nachhinein als besonders wichtig beschreiben.“ Ein öffentliches Ergebnis gab es am Montagabend indes nicht. Die Vorlage für die Sitzung war zur Kenntnis versandt worden. Die Ortspolitiker drückten aber überwiegend ihre Zustimmung zu dem Vorhaben aus.

Viel Neues zu den Verhandlungsergebnissen zwischen den Rhombus-Eigentümern und der Verwaltung gab es im öffentlichen Teil der Sitzung auch nicht. Der Technische Beigeordnete Christian Pohl erläuterte noch einmal, dass die Verwaltung plane, zwei Drittel des Areals an der Remscheider Straße zu erschließen. Ein Drittel sei für die Eigentümer selbst vorgesehen. Auf dem städtischen Teil solle dann wie berichtet unter anderem das neue Hallenbad und eine zentrierte Parkfläche entstehen, die einen „Brückenschlag“ in die Innenstadt erhalten soll.

Die Eigentümer planen offenbar eine Kindertagesstätte, einen Hotelkomplex und privates Wohnen auf ihrem Teil des Grundstücks.

Den Förderantrag will die Stadt erst zum September 2024 stellen. Und bis dahin, so Christian Pohl, gebe es noch einiges zu tun. Zunächst müsse das Gelände wie ebenfalls berichtet von Schadstoffen befreit werden. Der Technische Beigeordnete betonte vor den Ausschussmitgliedern, dass die Kosten dafür seiner Auffassung nach „im Rahmen“ bleiben würden.

Eine wichtige Frage sei auch die Erschließungsplanung des Projektes an das Verkehrsnetz.

Arbeitsgruppe soll „den Hut aufhaben“

In die konkretere Umsetzung des Mammutprojektes für die Stadt gehe es dann erst später. Beispielsweise solle ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben werden. Pohl: „Uns ist wichtig, dass das Gelände das Gesicht der Stadt trägt.“

Inzwischen habe sich eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Teilnehmenden verschiedener städtischer Dezernate, gebildet, die an dem Projekt arbeiten würde. „Es muss Menschen geben, die da den Hut aufhaben“, unterstrich Christian Pohl. Im September 2024 soll laut städtischer Planung dann der Antrag auf Förderung gestellt sein, ab Frühjahr 2025 könnte laut Verwaltung der Baubeginn erfolgen.

Die Ausschussmitglieder zeigten sich weitgehend begeistert von der Entwicklung. Etwas kritische Nachfragen kamen lediglich von den Grünen und der FDP-Fraktion. Stefan Janosi (Grüne) erkundigte sich beispielsweise nach einem Grundstück am Rande des Rhombus-Areals, das bewohnt ist, im vom Wermelskirchener Architektenbüro Körschgen bereits vorgelegten Entwurf aber nicht vorkommt. Diese Angelegenheit, antwortete Florian Leßke vom Amt für Stadtentwicklung, müssten die Eigentümer mit den Anwohnern klären.

Peter Schwarz von der FDP hatte indes detaillierte Fragen zu den Kosten: „Von den Gesamtkosten ist ja nur selten die Rede. Was kommt da neben den angestrebten Fördermitteln denn noch auf die Stadt zu?“ Der Technische Beigeordnete bot daraufhin an, das „persönlich noch einmal aufzulisten“.

Die Entscheidung, ob die Stadt die Verhandlungen mit den Rhombus-Eigentümern letztlich fortsetzen und zu einem Abschluss bringen soll, wird der Rat dann am nächsten Montag fällen. Jochen Bilstein (SPD) appellierte an die Öffentlichkeit: „Wir sollten nicht schlecht reden, was nicht schlecht ist.“

Hintergrund

Die Aktivierung des Areals an der Remscheider Straße/Dellmannstraße ist eine Leitmaßnahme des seinerzeit vom Rat der Stadt Wermelskirchen beschlossenen „Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzepts Wermelskirchen Innenstadt 2030“ sowie des „Interkommunalen, integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzepts Burscheid/Wermelskirchen 2030“. Während die Eigentümer zunächst vom Vorhaben, zu verkaufen, abgesprungen waren, stiegen sie vor einigen Monaten doch in die Verhandlungen ein.