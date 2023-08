Rhombus: Es gibt noch einige offene Fragen

Es klingt alles nett – und natürlich wäre es gut, wenn das alles so klappen würde mit dem Rhombus-Gelände, wie die Stadt und offenbar jetzt auch die Eigentümer es prognostizieren.

Für die Öffentlichkeit indes gibt es noch einige offene Fragen, die derzeit noch nicht beantwortet sind. Offen ist beispielsweise, was für wen an Kosten übrigbleibt, wenn die notwendigen Sanierungen abgeschlossen sind. Heißt es doch seit langem, dass Teile des brachliegenden Areals aufgrund der Vornutzung mit Schadstoffen belastet seien, so dass eine Bodensanierung notwendig sei, um das Areal neu zu entwickeln. Darüber hinaus seien die zum Teil bereits eingestürzten Gebäude „geordnet zurückzubauen“. Zwar versicherte der Technische Beigeordnete Christian Pohl auf Nachfrage der FDP im Ausschuss, dass diese Kosten wohl „im Rahmen bleiben“ würden, aus Erfahrung weiß man ja aber, dass über tatsächlich anfallende Kosten erst gesprochen werden kann, wenn die entsprechende Maßnahme auch abgeschlossen ist.

Und: Es gibt ein Wohngebäude am Rande des Rhombus-Areals, das in den Vorentwurfsplänen nicht vorkommt. Nach WGA-Informationen wohnen die Anwohner dort zur Erbpacht und gesprochen wurde laut ihrer Aussage mit ihnen schon lange nicht mehr. Fraglich ist, wie die Eigentümer diese Herausforderung lösen wollen. Den Anwohnern ein Verkaufsangebot machen? Oder um deren Grundstück herumbauen?

All diese Fragen sollten vielleicht auch für die Öffentlichkeit noch beantwortet werden, bis man sich denn wirklich auf ein neues Areal mit Hallenbad und Hotel freuen kann.

Denn gerade auf ein neues Hallenbad warten vermutlich viele Wermelskirchener. Der zunächst geplante Neubau im Eifgen wäre möglicherweise schon im Bau. Zwar halten die meisten einen Hallenbad-Neubau in Innenstadtnähe, wie es bei Rhombus der Fall wäre, für wesentlich attraktiver. Fertig wäre der aber frühestens 2028, wenn im kommenden Jahr erst der Förderantrag gestellt und 2026 der Baubeginn für das Areal sein könnte. Ob das Hallenbad am Quellenweg bis dahin durchhält, ist fraglich. Gibt es doch jetzt schon häufig Schließungen, nicht nur wegen fehlenden Personals, sondern eben auch wegen des schlechten baulichen Zustands des in den 1970er Jahren entstandenen Hallenbades. Klar, ein solches Bauprojekt kann man auch als Stadt nicht punktgenau fertigstellen, weil es viele Unwägbarkeiten gibt. Umso wichtiger ist es aber, in den Dingen, bei denen das möglich ist, transparent zu bleiben. Auch gegenüber der Öffentlichkeit.

TOP: Naturschützer starten Plastikfrei-Aktion.

FLOP: Es knallt wieder öfter bei Unfällen.