RGA-Redakteur Michael Albrecht ist tot

Nachruf

Er war Ruhepol und Impulsgeber zugleich: MichaelAlbrecht ist nach schwerer Krankheit gestorben.

Die RGA-Familie trauert um einen Kollegen.

Bergisches Land. Er hatte sich auf sein Rentnerdasein gefreut. Auf mehr Zeit für Freunde und Familie, aufs Kochen und aufs Reisen mit seiner Frau Gabi, auf die Bücher und Kinofilme, die er so liebte. Am Samstag ist RGA-Redakteur Michael Albrecht nach schwerer Krankheit und doch überraschend verstorben. Geschäftsführung sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Remscheider Medienhauses trauern um einen besonderen Kollegen.

Michael Albrecht, Jahrgang 1957, studierte Sozialwissenschaften und Geschichte und ließ danach ein Volontariat bei einer Nachrichtenagentur folgen. Ende der 80er Jahre arbeitete er als Freier Journalist und nach der Wende als Redakteur bei einer Zeitung in Thüringen. 1992 folgte der Wechsel zum Remscheider General-Anzeiger.

Beim RGA gab es so gut wie keine Aufgabe, die er nicht übernommen hat. Viele Jahre arbeitete Michael Albrecht als Redakteur in der Wermelskirchener Lokalredaktion des RGA. Später verantwortete er die redaktionellen Inhalte des Bergischen Anzeigers.

Michael Albrecht engagierte sich im Betriebsrat für die Kolleginnen und Kollegen und brachte sich gewohnt konstruktiv in die Unternehmenspolitik des Medienhauses ein. Zuletzt zählte er zum Editorenteam des RGA, das die Zeitungsseiten mitgestaltet und -plant.

Michael Albrecht galt als Fels in der Brandung. Als ruhender Pol, den aufgrund seiner großen Erfahrung im Lokaljournalismus so leicht nichts aus der Fassung bringen konnte. Zugleich war er Impulsgeber, wenn es darum ging, das lokale Geschehen der Städte im Bergischen Land journalistisch aufzuarbeiten. Dabei warf er, der in Wuppertal wohnte, stets den Blick über den lokalen Tellerrand.

In wenigen Tagen, am 1. Juli, wäre Michael Albrecht in den Ruhestand gegangen. Sein profundes Wissen um die Zusammenhänge in Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft, seine Klugheit, sein empathisches Wesen, seine Geradlinigkeit und nicht zuletzt sein feiner Sinn für Humor werden uns fehlen. Wir denken an Dich, Michael. ric