Renault kollidiert mit Fachwerkhaus

Einsatz

+ © Tim Oelbermann Das Auto rammte das Haus. © Tim Oelbermann

Am ersten Weihnachtstag ereignete sich gegen 17.05 Uhr auf der Dabringhauser Straße in Höhe Schillerstraße in Wermelskirchen ein Verkehrsunfall, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde.

Ein 56-jähriger Wermelskirchener stieß mit seinem Ford bei einem Abbiegevorgang mit dem Renault eines 50-jährigen Wermelskircheners zusammen. In der Folge kollidierte dieser allerdings mit einem Fachwerkhaus.

Hierdurch wurde die Hauswand so schwer beschädigt, dass sie teilweise einstürzte. Die hinzugezogene Feuerwehr prüfte die Statik des Hauses mit dem Ergebnis, dass das Haus nicht einsturzgefährdet ist. Der Technische Hilfswerk (THW) sicherte die Hauswand soweit notdürftig ab, dass sie nicht weiter beschädigt werden kann. Bei dem Unfall am ersten Weihnachtstag wurde niemand verletzt. Die Dabringhauser Straße war aber während des Einsatzes von Feuerwehr und THW für den Autoverkehr voll gesperrt. -kc-

