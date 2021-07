Remscheider rast mit Tempo 104 durch Ortschaft

Kontrolle

+ © Andreas Kratz (Symbol) © Andreas Kratz (Symbol)

Ein 32-jähriger Remscheider ist am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in eine Laser-Kontrolle in Kreckersweg geraten.

Dabei konnte dem Yamaha-Fahrer eine Geschwindigkeit von 104 Stundenkilometern vorgeworfen werden - das bedeutete innerhalb der geschlossenen Ortschaft eine Überschreitung von 54 Stundenkilometer, teilt die Polizei mit. Den Remscheider erwartet jetzt ein sattes Bußgeld und ein Fahrverbot.

Die Polizei wird auch in den nächsten Wochen ihre gezielten Kontrollen fortsetzen. Cruiser sind im Rheinisch-Bergischen herzlich willkommen, gegen Raser und Kräder mit technischen Veränderungen wird rigoros vorgegangen. red