Rehses Vorschlag nicht berücksichtigt

Wermelskirchen. Die Diskussion um die Baustelle an der Brücke über die A 1 geht weiter: Henning Rehse, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler in Wermelskirchen, hat umgehend auf ein Schreiben von Staatssekretär Oliver Luksic aus dem Bundesverkehrsministerium geantwortet. Er vermisst in dem Brief von ihm ein Eingehen auf seinen Vorschlag, um die Situation an der Brücke über die A 1 in Hünger zu entspannen.