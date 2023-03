Regionales Gemüse wird ausgestellt

Auf 40 Infotafeln dokumentiert die Schau die ganze Vielfalt der in unseren Breiten im Freiland kultivierbaren Obst- und Gemüsesorten. In der Ausstellung werden unter anderem die Kartoffelsorte „Linda“, die Tomate „Roter Heinz“ und die „Teltower Rübchen“ vorgestellt, die über viele Generationen kultiviert wurden. Sie gehören zu den letzten erhalten gebliebenen, historischen Regionalsorten in Deutschland.